Violencia familiar culmina en tiroteo en barrio de NY; hay 2 muertos y un herido

Nueva York, 21 ene (EFE).- Un policía ha muerto y otro está herido grave tras un tiroteo en el barrio neoyorquino de Harlem, al norte de la isla de Manhattan, en un tiroteo, y el agresor de ambos también ha muerto, según recogen varios medios esta tarde.

El diario New York Post asegura que los policías habían acudido por la llamada de auxilio de una mujer que estaba en medio de una pelea con su hijo, y al llegar al lugar de los hechos, fueron recibidos a tiros por el hijo, desatándose entonces un enfrentamiento a balazos.

El Alcalde, Eric Adams, se presentó en el Hospital de Harlem en primer lugar y luego tenía previsto ir al lugar del incidente (calle 135 de Manhattan), que ha sido acordonado por la policía.

Todos los medios destacan que es el tercer incidente armado con víctimas entre la policía en solo una semana, después de que el martes y el jueves otros dos agentes fueran heridos por bala en sendos incidentes distintos, en Staten Island y en Brooklyn.

Tonight, we mourn the loss of a hero officer — a son, husband, and friend. Only 22 years old, Police Officer Jason Rivera was murdered in the line of duty. We vow to #NeverForget Jason as his fellow Finest vow to honor his tremendous legacy of service & the ultimate sacrifice. pic.twitter.com/5zsx45XiM4

— NYPD NEWS (@NYPDnews) January 22, 2022