VIDEOS: Incendio en un edificio de Nueva York deja más de medio centenar de heridos

A través de diferentes medios locales y redes sociales fue que comenzaron a circular videos de la magnitud del siniestro que se originó en el tercer piso del complejo.

Nueva York, 9 ene (EFE).– Un incendio desatado en un edificio de viviendas del distrito neoyorquino de El Bronx dejó este domingo más de medio centenar de heridos, unos treinta de ellos de gravedad, informaron las autoridades.

🇺🇸🚨 — BREAKING UPDATE: At least 31 people were seriously injured in the 5-alarm apartment building fire in the Bronx. pic.twitter.com/QnnBgZDEa6 — Belaaz News (@TheBelaaz) January 9, 2022

Según el Departamento de Bomberos de la ciudad (FDNY), más de 200 efectivos participaron en las tareas de extinción del fuego, que se inició en el tercero de los 19 pisos del complejo de apartamentos por causas todavía desconocidas.

Según explicó una portavoz a medios locales, las llamas no se extendieron a otras viviendas, pero el humo se propagó por todo el edificio.

El FDNY dijo que al menos 31 personas resultaron heridas de gravedad y en imágenes distribuidas por varios medios y en las redes sociales pudo verse a multitud de personas, incluidos niños, siendo atendidos por los equipos de emergencias.

#BREAKING: Over 41 people have been seriously injured in a residential building fire in the Bronx, New York. Over 200 FDNY members are on scene. pic.twitter.com/qCXT2KU7B8 — Moshe Schwartz (@YWNReporter) January 9, 2022