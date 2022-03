Tiroteo en iglesia de Sacramento deja 5 muertos, incluyendo 3 menores de edad

Los Ángeles, 28 feb (EFE).- Cinco personas fallecieron este lunes por la tarde en un tiroteo perpetrado en el interior de una iglesia ubicada en la localidad de Arden-Arcade, perteneciente al condado de Sacramento (California, Estados Unidos).

El autor de los hechos es un padre de 39 años que disparó hasta matar a sus tres hijas —de 9, 10 y 13 años, respectivamente— antes de suicidarse con la misma arma, según informaron desde la oficina del ‘sheriff’ del condado de Sacramento.

La cuarta víctima es un miembro de la iglesia que acompañaba a la familia dentro del templo, y aún resta por conocerse si existía algún tipo de relación personal entre el asesino y esta persona.

Por su parte, la madre de las niñas está viva y continúa colaborando con la Policía, a quienes informó de que ya había presentado una orden de alejamiento contra el padre, según comunicaron las autoridades.

HAPPENING NOW ➡️ Large @SacPolice presence on Ethan Way off Alta Arden Expy. Police helicopter overhead asking people to stay inside and lock their doors. SWAT vehicle just arrived.

1/ @kcranews pic.twitter.com/cb1w6a8pvV

— Brittany Hope (@BrittanyKCRA) March 1, 2022