VIDEO ¬ La 4T abre sus puertas a perfiles polémicos. Periodistas analizan el impacto

Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).- La contienda por la Presidencia de la República, ocho gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 128 senadurías, 500 diputaciones federales y más de 20 mil cargos públicos en todo el país ha causado divisiones dentro de la oposición, lo que provocó que diversos personajes buscaran refugio en las filas de Morena, que contrario a lo que se podría pensar, les abrió sus puertas e inclusive los eligió como candidatos.

Personajes como los expriistas Jorge Carlos Ramírez Marín, Alejandro Murat y Eruviel Ávila Villegas, quienes se unieron al Partido Verde Ecologista (PVEM), uno de los aliados de Morena, además de los fichajes de los expanistas Rommel Pacheco y Javier Corral, por mencionar a algunos, provocaron la molestia de los militantes y fundadores del partido, quienes cuestionaron a su dirigente, Mario Delgado por sumar perfiles señalados por corrupción.

En esta entrega de VERSUS, programa que se transmite en Estudio B de SinEmbargo Al Aire, las periodistas Alina Duarte, Adriana Buentello, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel analizaron los motivos por los que Morena decidió sumar a estos personajes y a otros personajes a sus filas, los beneficios que busca obtener y las consecuencias que generarán.

“Yo creo que el pragmatismo puede ser relativamente necesario hasta cierto punto, evidentemente la política es la negociación pero también está el tema de la ideología, de los valores de un partido, de un movimiento y creo que en esta ocasión va más allá que incluso en el 2018”, indicó Adriana Buentello.

La periodista señaló que Morena deberá manejarse con cuidado para no cometer los mismos errores que en 2018 cuando postuló a personajes como Lilly Téllez y Germán Martínez, quienes una vez que obtuvieron un puesto abandonaron el barco y se volvieron feroces opositores del Presidente López Obrador.

“Me parece que el Presidente López Obrador en esa época fue muy pragmático, hay muchos perfiles que se colaron desde un Germán Martínez hasta la súper conocida Lilly Téllez que me parece que no solamente fueron errores sino que impulsaron un sector muy importante de la propia oposición”.

Adriana Buentello destacó que que algunos de los perfiles impulsados por Morena para esta elección tienen valores completamente opuestos a lo que impulsa el partido oficialista, por lo que no encajan.

“Hay algunos perfiles que quisiera destacar sobre todo cuando tiene que ver con ultraderecha, cuando tiene que ver con valores completamente opuestos a lo que impulsa una base importante de Morena, lo que tiene que ver con las izquierdas, y hablo en lo general, porque obviamente hay muchos tipos de izquierdas, pero evidentemente dentro de esas izquierdas, estos perfiles de ultraderecha, me parece que no encajan por ningún lado y sobre todo que de pronto diluyen en algunas regiones, me parece también, el propio progresismo impulsado por el Presidente López Obrador”.

Por su parte, Daniela Barragán señaló que uno de los motivos principales de Morena para aceptar una alianza con el Verde Ecologista y por ende, sumar a estos perfiles a sus filas, es obtener la mayoría calificada en el Congreso que le permita a Claudia Sheinbaum sacar adelante las reformas que tiene contempladas.

“Sabemos que mucha de esta campaña se está centrando en la urgencia y la necesidad del Plan C, que es tener la mayoría en el Congreso y que por eso es necesario el Verde y que por es necesario toda la basura que traiga el Verde Ecologista de México, pero creo que sí hay una cerrazón del partido para escuchar y atender porque no solamente basta con recibir una crítica, la tienes que atender, porque si no el hecho de estar centrando toda esta discusión en un ‘hay que ganar y hay que tener el plan C’ me parece que es una otra manera de decir ‘hay que ganar, haiga sido como haiga sido’”.

Daniela Barragán ahondó en el tema y señaló que para ser lo que hoy en día es, la izquierda en México tuvo que superar diferentes dificultades y recordó que en sus inicios, el propio Presidente López Obrador perteneció a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“En este punto entendemos todo este camino que ha tenido que pasar la izquierda para llegar a donde está y atender las necesidades que se requieren, pero creo que sí le ha faltado esta otra parte de atender las críticas que son más que lógicas y sobre todo más que necesarias”.

En tanto, Alina Duarte recordó que Morena surgió a partir de una división al interior del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y que antes de conformarse como un partido político fue un movimiento en torno a una personalidad que era Andrés Manuel López Obrador.

“Morena no solo ganó la presidencia, ganó absolutamente todo y eso no lo ha logrado con un purismo, no lo ha logrado diciendo, ‘ay, sí, solo los que son de izquierda’, el partido en sus estatutos se establece que es un partido de izquierda y antineoliberal, eso sí ha quedado claro, dentro digamos del rumbo que se quiere constituir”.

Alina Duarte mencionó que una de las maneras de terminar con el malestar de la gente sería además de fomentar el debate, la participación activa de la gente, pero señaló que no hay una sola garantía de ningún partido político a nivel global que garantice que siempre va a ser de izquierda y menos cuando los referentes políticos que lo llevaron a su construcción están cercanos a ser relevados, tal y como ocurrirá en México.

“No estoy diciendo que Claudia no represente lo que ha impulsado Andrés Manuel, pero estos liderazgos evidentemente tienen otra fuerza, como lo ha tenido Chávez como lo ha tenido, Fidel Castro, es decir, hay momentos de transición”.

Finalmente, Meme Yamel señaló que Morena tiene el reto de explicarle a sus fundadores y liderazgos que ya tienen un espacio asegurado, al contrario, sino de buscar al perfil que sea más conveniente para el partido.

“El tema de Morena es organizarse en local y además viene el otro reto, que los liderazgos y los fundadores no crean que solamente por ser fundadores ya van a tener un espacio, ese es un tema y lo toco con mucha responsabilidad porque no quiere decir que no puedan o que no sean capaces, no es solamente alzar, la mano y decir aquí estoy es salir a hacer una chamba de convencimiento y Morena es experto en eso, porque Morena ha ido tocando puertas entregando regeneración, así es como Morena se ha construido”.

Señaló que el partido guinda a partir de ahora deberá enfocarse en explicar sus decisiones para no seguir generando malestar entre sus simpatizantes.

“Creo que eso no se ha atendido y eso es lo que ha generado que mucha gente esté molesta y esas molestias vayan creciendo porque no vemos a un partido explicando y un partido dando a la gente esas explicaciones que merecen”.

