Panistas y priistas usan al Verde como ruta para incrustarse en Morena y ganar cargos

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).– Políticos de diferentes estados que militaron en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Accción Nacional (PAN) se han acercado al Verde Ecologista de México (PVEM) para asegurar un cargo de la mano de Morena, su aliado, rumbo a las elecciones de 2024. Por ejemplo, en Chiapas y Jalisco las personas designadas por Morena para competir por las gubernaturas han hecho carrera con el Verde, el partido que, por décadas, ha sobrevivido gracias a las alianzas con las fuerzas políticas en el poder.

Eduardo Ramírez Aguilar será el candidato en Chiapas, antes perteneció al PVEM hasta que lo confrontó con el Partido Revolucionario Institucional y se afilió a Morena en 2018. En Jalisco, Claudia Delgadillo González, Diputada del Verde y expriista, será la candidata debido al criterio de paridad de género.

Mientras que en Yucatán, donde también se renovará la gubernatura, destaca el caso del Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien dejó el PRI luego de más de 40 años de militancia para incorporarse al Verde Ecologista. Lo mismo hizo el exgobernador de Hidalgo Omar Fayad: semanas después de dejar el tricolor anunció su adhesión al PVEM junto a los alcaldes y diputados locales que en junio renunciaron al PRI y conformaron el Grupo Plural Independiente (GPI).

La apertura de Morena a estos y otros políticos con trayectoria lejos de la izquierda a través del resguardo en el Partido Verde Ecologista molesta a militantes de distintas entidades.

“Nos preocupa y genera una molestia en Morena y las personas que coinciden con la izquierda no nada más por un tema de desplazamiento, si no el peligro de que el partido básicamente sea rentado a gente de otros intereses que no tienen nada que ver con la posición de la Cuarta Transformación”, expuso en entrevista el Diputado morenista Alejandro Carvajal, quien busca gobernar la Alcaldía de Puebla y ha criticado el respaldo de su partido a José Chedraui, empresario y exlíder del PRI.

En esa entidad, el PVEM impulsará al mismo cargo a Antonio Gali López, hijo del exgobernador panista Antonio Gali Fayad, quien también coordinó la campaña del exaspirante a la candidatura presidencial Manuel Velasco Coello.

El PVEM obtuvo 1.8 por ciento de los votos a nivel nacional en la última elección Presidencial –822 mil 160–, lo que lo colocó en el séptimo lugar entre los nueve partidos nacionales, sólo por debajo de Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.

En 2024 competirá por la Presidencia y nueve gubernaturas en coalición con Morena y el Partido del Trabajo. La alianza entre el Verde Ecologista y Morena vino después de la elección de 2018. Durante la campaña el ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó sumarlo, pero luego se concretó la unión activa en las elecciones de 2021 y 2022.

MORENA Y EL PVEM EN JALISCO

Claudia Delgadillo García, Diputada federal y candidata a gobernar Jalisco con la alianza Morena-PT-PVEM, fue dirigente municipal del PRI y colaboradora del Gobierno priista de Aristóteles Sandoval; en 2018 compitió por la candidatura a la alcaldía de Guadalajara con ese partido, pero declinó por la coordinación de campaña del exaspirante presidencial José Antonio Meade en Jalisco. Ese mismo año, después de 20 años de militancia, dejó el PRI y ejerció como regidora en Guadalajara, hasta que en 2021 compitió y ganó con el Verde una diputación federal.

Días antes de que Morena anunció el resultado de la encuesta interna con la que definió a Delgadillo García como su candidata, el Diputado morenista José María Martínez, otro de los aspirantes al cargo y quien militó 27 años en el Partido Acción Nacional (PAN), opinó que la candidatura tendría que ser para alguien de Morena.

“Lo único que yo he dejado muy en claro es que cualquier decisión, sea hombre o mujer, tiene que ser a favor de Morena; si no es a favor de Morena, yo no habré de acompañarlo; no, tiene que ser de Morena; esa es mi apreciación, sea mujer u hombre”, expuso.