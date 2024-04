Rubiales es detenido en España por caso de corrupción; lo dejan libre horas después

Aunque Rubiales fue liberado poco después de su detención, es probable que un Juez investigador lo cite a declarar en los próximos días.

Por Joseph Wilson

BARCELONA (AP).— Luis Rubiales, el expresidente de la Federación Española de Futbol caído en desgracia, fue detenido el miércoles a su regreso a España desde República Dominicana dentro de un caso de corrupción, informó el miércoles la Guardia Civil española, antes de volver a dejarlo en libertad.

Rubiales fue interrogado en el aeropuerto internacional de Madrid, donde fue detenido al salir del avión en el que había regresado de República Dominicana, dijo la Guardia Civil. Fue dejado en libertad unas horas después. Es probable que un Juez investigador lo cite a declarar en los próximos días.

Rubiales volvía a España en medio de una investigación judicial sobre el acuerdo para llevar la Supercopa española en Arabia Saudí.

El exejecutivo estaba en la República Dominicana cuando la policía registró hace dos semanas una vivienda de su propiedad en Granada y las oficinas de la federación de futbol en Madrid, en el marco de una pesquisa por corrupción y lavado de dinero. Siete personas fueron detenidas y Rubiales fue identificado como una de las cinco personas adicionales que quedaron bajo investigación.

La investigación por corrupción y lavado de dinero indaga contratos para la Supercopa Española y los lazos de la federación con el estadio La Cartuja en Sevilla, donde se juega la final de la Copa del Rey y otros torneos internacionales, entre otros contratos.

Rubiales renunció al cargo en septiembre tras causar un escándalo internacional luego de besar a Jenni Hermoso sin su consentimiento durante la ceremonia en la que la selección femenina recibió el título de campeona del Mundial femenino en agosto. Rubiales tiene pendiente un juicio por supuesta agresión sexual contra la futbolista y ha negado haber cometido delito alguno en ese caso.

Rubiales abrevió su estancia en el extranjero en tres días. En un principio había dicho a la Corte que regresaría el sábado.

Durante su mandato al frente de la federación, Rubiales reformó el formato de la Supercopa en 2020, creando un minitorneo con cuatro equipos y trasladando la competición a Arabia Saudí como parte de un acuerdo por el que el máximo órgano rector del futbol español supuestamente recibiría 40 millones de euros (entonces 42 millones de dólares) por torneo.

La Fiscalía abrió una investigación sobre el acuerdo en 2022 tras la filtración de unas conversaciones grabadas entre Rubiales y Gerard Piqué, que entonces jugaba en el Barcelona, sobre comisiones millonarias. La empresa de entretenimiento deportivo del exfutbolista, Kosmos, participó en el acuerdo con la Federación y Arabia Saudí.

Un responsable de la empresa dijo a The Associated Press que ninguno de los empleados de Kosmos había sido detenido o puesto bajo investigación, y que no se allanó ninguna de sus propiedades.

En una breve entrevista grabada con la televisora española La Sexta, Rubiales negó lo que describió como falsas acusaciones de los medios españoles y dijo que el dinero en sus cuentas procedía de su trabajo, y sus ahorros.