La caída de Rubiales: de los escándalos al beso forzado a Hermoso que manchó la Copa

La conducta de Rubiales durante y después de la victoria 1-0 ante Inglaterra en la final del 20 de agosto en Sydney ha puesto en la mira su gestión de cinco años al mando de la federación.

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- El triunfo de la Selección de España de la Copa Mundial Femenina de Fútbol se vio opacado luego de que Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), le diera un beso en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso, quien porta el número 10 de “La Roja”.

“Ocurrió lo que ocurrió cuando estamos ante un hecho histórico, uno de los días más felices del futbol español, campeonas del mundo, una barbaridad”, fueron las palabras con las que Rubiales justificó su acción a través de un video, en el que también ofreció disculpas, difundido a medios de comunicación.

Pero las palabras de Rubiales no fueron suficientes para calmar el tsunami de consecuencias que llegaría en los siguientes días bajo la presión de miles de voces que exigieron la renuncia del dirigente deportivo por la agresión sexual que sufrió Hermoso.

Contrario de lo que miles esperaban, el presidente de la Real Federación Española de Futbol anunció el pasado 25 de agosto en una asamblea extraordinaria que no renunciaría a su cargo debido a que, con las acusaciones generadas, se le quería “asesinar públicamente” y, señaló a sus críticos de predicar con “falso feminismo”.

“¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del futbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo: ¡no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir!”, expresó.

Ante el discurso del dirigente, 81 jugadoras españolas, entre las que se encuentran las 23 mundialistas entre ellas, Hermoso, firmaron un comunicado emitido por el sindicato FutPro, en el que se destacan que de no tomarse las medidas necesarias en contra de Luis Rubiales, renunciarían a la selección.

Sin embargo, las protestas no sólo se quedaron en territorio español pues varios equipos internacionales, incluidos los de la Liga MX femenil, se solidarizaron con Jennifer Hermoso. El movimiento fue tal que, en redes sociales se hizo viral el hashtag #SeAcabo.

“Jenni cuenta con todo el respaldo institucional, emocional y personal de Grupo Pachuca en este momento tan delicado de su vida y su carrera […] No te dejaremos sola”, se puede leer en el comunicado que compartió Club de Futbol Pachuca femenil, donde actualmente Hermoso se desempeña como delantera, en sus redes sociales.

En este sentido, la FIFA anunció el 26 de agosto la suspensión provisional de Rubiales por 90 días “de toda actividad relacionada con el futbol a nivel nacional e internacional”; mientras que los dirigentes de la RFEF instaron este lunes al presidente a renunciar tras el escándalo provocado.

“Después de los últimos acontecimientos y los inaceptables comportamientos que han dañado con gravedad la imagen del futbol español, los presidentes solicitan que, de manera inmediata, Luis Rubiales presente su dimisión como presidente de la RFEF”, indicaron en el comunicado.

Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes del Gobierno español, expresó, en conferencia de prensa, su preocupación por la imagen de su país, apuntando que, ahora, deben explicar a organismos internacionales, como la FIFA y la UEFA, que “el deporte español no es lo que hemos visto estos días y tampoco el futbol español”.

Asimismo destacó que dos semanas antes de lo acontecido en la final de la Copa Mundial Femenina de Futbol, España estaba mejor posicionada para el Mundial de 2030.

Por su parte, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) calificó este viernes de “falta grave” el actuar del dirigente. Al respecto, el Consejo Superior de Deportes (CSD) instó al TAD a “suspender provisionalmente a Rubiales, después de que este órgano, independiente del CSD en sus actuaciones, haya iniciado el procedimiento sancionador contra el mandatario por la presunta comisión de dos infracciones graves”.

Pero esta no es la primera vez que el exfutbolista del Levante, originario de Las Palmas de Gran Canaria, España, se ha enfrentado a un escándalo a lo largo de su carrera deportiva.

Tras suceder a Ángel María Villar como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en el 2018, la gestión de Rubiales se ha visto manchada en diversas ocasiones, una de ellas fue el haberse opuesto a profesionalizar la liga femenina en el 2020, no obstante, sin tener otra opción, decidió destinar 20 millones de euros para el impulso de la misma.

Previo a la Copa del Mundo 2022 en Qatar, El Confidencial publicó unos audios del aún presidente de la RFEF con Gerard Piqué en los que se podía escuchar cómo ambos se ponían de acuerdo sobre los “Supercopa Files”, como se le conoce a las gestiones para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, con lo que se garantizaría el cobro de 40 millones de euros por cada edición del torneo que se dispute en dicho país.

Una de las polémicas más graves en las que se vio envuelto Luis Rubiales fue cuando su tío, Juan Rubiales, aseguró que el, ahora, dirigente suspendido usó dinero de la Federación para alquilar un chalé en Salobreña, donde habría organizado una orgía.

Jenni, no estás sola.

Solo sí es sí. Lo que no puede nadie, lo puede el movimiento feminista. Lo mejor de este país 💜✊🏼 Fotos de @duch_dani y @SaraSanchez___ pic.twitter.com/XWfqwXutl5 — Irene Montero (@IreneMontero) August 28, 2023

Por otra parte, la agencia de noticias EFE dio a conocer el pasado 23 de agosto que la jueza de Majadahonda, España, que se encuentra investigando los “Supercopa Files”, pidió información sobre el viaje que en 2018 Rubiales realizó a Nueva York, que habría sido pagado con fondos del RFEF, en compañía, de supuestamente, una pintora mexicana.

Al día de hoy, Rubiales continúa enfrentándose a una serie de señalamientos luego de haberle dado un beso no consensuado a Jennifer Hermoso durante los festejos por el triunfo de España en el Mundial de Futbol Femenil.

El escándalo en cuestión ha derivado en una serie de protestas en España y críticas a nivel internacional. Tal es el caso de la galardonada actriz israelí y cofundadora del club de fútbol Angel City, Natalie Portman que se pronunció sobre lo acontecido a través de una historia compartida en su cuenta de Instagram.

Pues aquí está el vídeo que demuestra que la @rfef miente y que es Luis Rubiales el que saltó sobre Jennifer Hermoso antes de besarla en la boca. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado que va a ofrecerle acciones para denunciar la agresión machista. pic.twitter.com/tbPe4NLTBP — Rubén Sánchez🔻 (@RubenSanchezTW) August 28, 2023

Pese a que Hermoso a dicho en diversas ocasiones que el beso que le “propinó Rubiales no fue consentido, el dirigente insistió durante en la asamblea extraordinaria de la RFEF que sí lo fue.

“Yo le dije ‘olvídate del penalti. Has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este Mundial’. Ella me contestó, ‘eres un crack’. Y yo le dije ‘¿un piquito?’, y ella me dijo ‘vale'”, expresó.

“Quiero aclarar que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y, por supuesto, busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra”, replicó Hermoso en un comunicado.

– Con información de AP

