¿Qué es World Central Kitchen, la ONG que sufrió un ataque mortal israelí en Gaza?

Por Elena Sanz

Madrid, 3 de abril (TheConversation).- Según ha informado World Central Kitchen –la ONG de ámbito internacional fundada por el cocinero español José Andrés–, siete de sus trabajadores han fallecido en un ataque del ejército israelí en la franja de Gaza.

La organización, que ha detenido su trabajo humanitario en la zona, había sido capaz no solo de cargar en el barco Open Arms 200 toneladas de alimentos para ser distribuidos desde un lugar de la costa gazatí, sino también de negociar con las partes implicadas para garantizar la llegada a la población de la ayuda humanitaria.

Trabajé más de una década con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas y con otras entidades multilaterales y me impresiona el rápido ascenso de World Central Kitchen y su capacidad para movilizar recursos.

También su arrojo para llevar a cabo operaciones en lugares donde el acceso humanitario es complejo, y su audacia al autodenominarse “la primera organización en responder a emergencias, suministrando alimentos nutritivos a las comunidades afectadas por crisis humanitarias, desastres climáticos y conmociones sociales”.

“These are the heroes of WCK. These 7 beautiful souls were killed by the IDF in a strike as they were returning from a full day’s mission. Their smiles, laughter, and voices are forever embedded in our memories.” – Erin Gore, CEO. Read more: https://t.co/4f38RQ1l4I pic.twitter.com/neAsSzKVP5

— World Central Kitchen (@WCKitchen) April 2, 2024