VIDEOS: Tiroteo al interior de centro comercial en Copenhague deja “varios muertos”

COPENHAGUE, Dinamarca, 3 de julio (AP) — Varias personas fueron baleadas en un centro comercial de Copenhague, informó el domingo la policía danesa.

Las imágenes del lugar donde se produjo el incidente mostraban a la gente corriendo fuera del centro comercial, y la cadena danesa TV2 publicó una foto de un hombre siendo puesto en una camilla. Los testigos dijeron que la gente lloraba y se escondía en las tiendas.

