Andrés Granier, preso por corrupto, habló con Adán Augusto para “darle su apoyo”

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).- El exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, quien estuvo preso cinco años por el delito de peculado, aseguró que apoyaría a Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), en caso de que sea elegido candidato presidencial de Morena para las elecciones de 2024.

“Es tabasqueño, siempre he sido solidario de él, se lo dije personalmente, no somos enemigos, adversarios y lo que quiero es que le vaya bien a Tabasco. Jamás me han oído hablar mal del licenciado Adán Augusto, al contrario, siempre he dicho que lo positivo se le debe reconocer, y por su puesto si él llegara a llegar y hace algo bueno por Tabasco qué mejor”, dijo.