VIDEO FUERTE: Hombre atropella y apuñala a peatones en Corea del Sur; hay 13 heridos

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Al menos 13 personas resultaron heridas el jueves en Corea del Sur cuando un hombre embistió un auto contra una vereda y después salió del vehículo y empezó a apuñalar a la gente cerca de una estación de metro en la ciudad de Seongnam.

Al menos nueve personas fueron apuñaladas y otras cuatro fueron heridas por el vehículo, según la policía provincial de Gyeonggi del Sur. La policía no confirmó si alguno estaba en estado grave.

La policía interrogaba a un sospechoso no identificado que fue detenido en el lugar.

Seongnam Terror Attack: The video captured from CCTV inside AK Plaza (AK플라자) shows a lone knifeman wearing black clothing and sunglasses, armed with a knife measuring approximately 50cm to 60cm in length, running towards crowds of people. pic.twitter.com/mrOlDGFd8g

