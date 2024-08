La Directora de Gobierno de Querétaro es destituida por huir en horario laboral

La ahora exfuncionaria, María Cristina Niño de Rivera Burgueño, publicó un video en redes sociales donde declaró haber huido de su lugar de trabajo para no atender a quienes buscaban una audiencia con ella.

Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro informó el viernes que daba por concluida su relación laboral con María Cristina Niño de Rivera Burgueño, quien se desempeñaba como Directora de Gobierno de dicha entidad. Esto, a raíz de un video publicado por la ahora exfuncionaria en redes sociales, en el que declaraba haber huido de su oficina en horario laboral para no cumplir con sus funciones.

El video en cuestión fue publicado por Niño de Rivera el jueves por la tarde. En éste se le ve conduciendo su vehículo, mientras menciona que decidió abandonar su puesto de trabajo debido a que era el “último día para refrendar”, motivo por el que muchas personas acudieron a su oficina para solicitar una reunión con ella y obtener un aplazamiento para realizar el trámite.

Ante dicha situación, la exdirectora de Gobierno de Querétaro comentó en su video que no estaba dispuesta a atender tales solicitudes porque “los requisitos son los requisitos”, además de que le causó gracia el hecho de estar presente cuando varias personas le pidieron a su asistente una audiencia con ella, y que éstas no la reconocieron.

¡ESCÁNDALO en Querétaro! María Cristina Niño de Rivera, ex-Directora de Gobierno, intentó hacerse la graciosa y fue DESPEDIDA. El gobernador Mauricio Kuri lamenta su conducta, pero la verdadera pregunta es: ¿cómo llegó a ese cargo? #VenezuelaLibreDelDictador #2agosto pic.twitter.com/FlbONk9lVW — Martin Álvarez -AM. POLITICA INTERNACIONAL (@MartinA59711735) August 3, 2024

“Me da risa porque hay mucha gente que no sabe que yo soy la Directora de Gobierno. Me ven chiquita o no sé. El punto es que, literal, no saben cuánta gente pasó en frente de mí y le decían a Ana Liz: ‘es que quiero una cita’, ‘quiero hablar con la maestra’, y yo ahí, a ladito”, expresó en su video.

A raíz de este hecho, la Secretaría del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro emitió un comunicado el viernes para informar que, “tras la difusión de material a través de redes sociales que involucra a la Directora de Gobierno, María Cristina Niño de Rivera Burgueño, se ha tomado la decisión de concluir con la relación laboral que mantenía con esta dependencia”.

La Secretaría indicó en su comunicado que esta decisión fue adoptada “en congruencia con los valores y principios que rigen la administración pública” de la entidad, mismos que priorizan “la transparencia, la integridad y el respeto”.

“La Secretaría de Gobierno reitera su compromiso con mantener altos estándares éticos y profesionales en todos los niveles de su estructura como lo marca el decálogo que rige a los funcionarios públicos de la presente administración”, concluyó la publicación.