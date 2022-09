Error en la última curva deja a “Checo” Pérez en 5º lugar para el GP de Países Bajos

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 3 de septiembre (AS México).- Sergio Pérez no anda del todo bien en Zandvoort y su trompo en la clasificación es un reflejo de ello. El piloto mexicano buscaba largar desde las primeras filas en la carrera del domingo cuando cometió un grave error en la última curva del circuito que lo manda al quinto lugar de la grilla. Desde ese lugar, Pérez iniciará la carrera donde buscará rápidamente meterse de lleno entre los líderes para intentar subir un podio que de momento luce un tanto complicado, pues en esta pista los rebases son difíciles.

DUDAS EN Q1

Sergio ha sufrido durante el fin de semana para encontrarse con el auto. Previo al arranque de las actividades del GP confesó no sentirse del todo cómodo con el RB18 a pesar de que en la semana trabajó de lleno para buscar respuestas. En las primeras prácticas libres estuvo lejos de los líderes y con un panorama nada alentador encaró la clasificación en Zandvoort.

En su primer intento de vuelta rápida en Q1, “Checo” volvió a quedar fuera del top cinco y por momentos estuvo en zona de peligro. Su diferencia con Verstapppen era de un segundo, por lo que tenía que reducirla rápidamente. Pérez no cambió de gomas y con ese mismo set de blandos intentó una vuelta más que ahora si lo afianzó en lugares que le dieran el boleto a Q2, pero volvió a quedar lejos de los líderes al ubicarse en el octavo puesto con un tiempo de 1.11.641, a tres décimas de “Mad Max”.

QUALIFYING CLASSIFICATION @Max33Verstappen takes his fourth pole of the season 👏#DutchGP #F1 pic.twitter.com/5mIkUPdcTq

— Formula 1 (@F1) September 3, 2022