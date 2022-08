“Checo” Pérez supera a Max Verstappen y lidera la Práctica 3 del GP de Bélgica

Ciudad de México, 27 de agosto (AS México).– Bajo la bandera a cuadros, Sergio Pérez logró el mejor tiempo en los terceros entrenamientos libres del GP de Bélgica. Verstappen fue segundo, a una décima, y Carlos Sainz tercero a 0.777 del mexicano, si bien logró su registro más pronto y no fue a por vuelta rápida en los últimos minutos de la sesión.

Entre “Checo” Pérez y Carlos está la lucha por la pole, porque Max arrastra una sanción por cambiar elementos del motor y partirá desde el fondo de la parrilla. Como son siete los pilotos con penalizaciones, entre ellos se decidirán los últimos puestos del pelotón, del 14 al 20. Los gallos no saldrán tan atrás, eso seguro.

“No fue el mejor arranque, tuvimos poco tiempo en pista. Mañana iremos por una gran Qualy”, escribió en su cuenta de Twitter.

El quinto puesto de Alonso, a un segundo de Red Bull pero en plena lucha con los Mercedes, es ilusionante unas horas antes de la clasificación. Sobre todo porque Verstappen tiene que perder posiciones, pero también Norris, cuarto, otro que ha cambiado la unidad de potencia. Sería un tercero virtual. El resto de penalizados son Bottas, Zhou, Mick Schumacher y Ocon.

No fue el mejor arranque, tuvimos poco tiempo en pista. Mañana iremos por una gran Qualy.💪

Wasn't the best start for our weekend, very limited track time. We’re aiming for a great qualy tomorrow! #belgianGP pic.twitter.com/EIRsMbxJ2d

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 26, 2022