“Checo” Pérez acepta falta de ritmo en GP de Francia; “no entiendo qué pasó”, explicó

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 24 julio (AS México).- Agridulce sabe el cuarto lugar de Sergio Pérez en el Gran Premio de Francia, que lo deja a siete puntos de Charles Leclerc por el segundo puesto en el mundial de pilotos.

El mexicano perdió el podio en las últimas vueltas de la carrera cuando en el relanzamiento, tras el Virtual Safety Car provocado por Zhou, tuvo que reducir la velocidad para respetar su delta, situación que aprovechó George Russell para arrebatarle el tercer lugar. Tras ello, “Checo” explicó que hubo una confusión y lamentó que esto lo haya dejado fuera del podio.

We gave everything, we did not had enough pace and in the end we had the wrong message from the control tower with the VSC and it ended up ruining our race.

We will come back stronger for Budapest 💪

Great race @Max33Verstappen pic.twitter.com/tdPKB0NLt8

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 24, 2022