“Checo” Pérez hace historia al ser el quinto piloto con más podios en Red Bull

Por Erick De la Rosa

Ciudad de México, 15 de junio (ASMéxico).- Sergio Pérez cayó como anillo al dedo en Red Bull, el piloto mexicano ha demostrado su calidad en el último año y parece que la escudería austriaca acertó con el compañero perfecto para Max Verstappen.

En poco menos de dos años, “Checo” ya se metió en la historia de Red Bull Racing y es el quinto piloto con más podios bajo la tutela de la actual líder en el campeonato de constructores.

Max Verstappen, Sebastian Vettel, Mark Webber y Daniel Ricciardo superan en la lista al piloto tapatío, pero todos ellos han estado más tiempo con Red Bull.

Max Verstappen is on 🔝

The Dutchman has surpassed Sebastian Vettel to claim the most podiums with @redbullracing 👏#F1 pic.twitter.com/3495wofnbp

— Formula 1 (@F1) June 15, 2022