“Fue lo correcto”, dice “Checo” Pérez sobre no competir por el triunfo con Verstappen

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 12 de junio (ASMéxico).- Sergio Pérez olío la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán al superar a Charles Leclerc en la largada de la carrera en Bakú. El piloto mexicano firmó un buen inicio de competencia, pero un error en la comunicación, más el degaste de sus gomas provocaron que no tuviera con qué pelear contra Max Verstappen que ganó cómodamente la carrera. Sin embargo, eso no impidió que desde el muro de Red Bull llegara una orden equipo al pedirle a “Checo” no luchar con Verstappen cuando el neerlandés se le acercó.

En la vuelta 15 de la carrera, “Checo” sufría con sus neumáticos al tiempo que Verstappen traía un gran ritmo y “volaba” en las calles de Bakú. El líder en el campeonato recortó las diferencias con el mexicano y cuando se le puso a menos de un segundo llegó el mensaje por radio para Pérez “No hay que pelear”. Acto seguido, Max superó a Sergio en la curva 1 para tomar la punta misma que ya no perdió.

Sobre esta situación, “Checo” señaló que fue la decisión correcta y reconoció que Verstappen mereció la victoria para acabar con cualquier clase de polémica. “Creo que el equipo tomó la decisión correcta, porque en ese momento Max estaba mucho más adelantado.”

The pass that sealed Verstappen's fifth win of the season

Catch up with all the highlights from Baku 🇦🇿#AzerbaijanGP #F1

— Formula 1 (@F1) June 12, 2022