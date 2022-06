Max Verstappen y “Checo” Pérez hacen el 1-2 en GP de Azerbaiyán; Ferrari queda fuera

Madrid, 12 de junio (Europa Pres).- El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se ha impuesto este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán, octava cita del Mundial de Fórmula 1, en una jornada nefasta para Ferrari con el abandono por problemas mecánicos tanto de Carlos Sainz como de Charles Leclerc, mientras que el español Fernando Alonso (Alpine) ha finalizado séptimo.

Antes del ecuador de la prueba en el trazado urbano de Bakú, los dos coches del “Cavallino Rampante” se habían quedado fuera de la pelea por problemas mecánicos, un duro golpe que permite a “Mad Max” afianzarse en el liderato de la general de pilotos con 34 puntos de renta sobre el monegasco.

El holandés, que tomó el mando de la cita en la vuelta 16 tras salir tercero, lideró el doblete de Red Bull por delante del mexicano Sergio “Checo” Pérez, que consiguió adelantar en la salida a un Leclerc al que de nuevo no le sonrió la fortuna cuando comandaba la carrera.

Sólo 21 giros le duró el motor al monegasco, obligado a retirarse después de que Sainz hiciese lo propio en el inicio. El madrileño mantuvo su cuarta plaza en la salida, pero apenas pudo rodar diez vueltas, lo que tardaron en aparecer los problemas mecánicos que le obligaron a parar su Ferrari en la escapatoria de la curva cuatro. Con ello, firmaba su tercer cero del año.

Así, con 150 puntos, Verstappen se afianza en lo más alto de la clasificación provisional del campeonato, mientras que Pérez (129) asalta la segunda plaza superando a Leclerc, que se queda con 116 unidades.

“CHECO” PASA A LECLERC EN LA SALIDA

Nada más apagarse los semáforos, “Checo” tardó sólo unos segundos en arrebatar la posición de privilegio a Leclerc, al pasarle por el interior en la primera curva para dejarle a merced de su principal rival por el campeonato, Verstappen.

La lucha entre el monegasco y el holandés permitió al mexicano distanciarse desde el principio, y con ocho giros ya sacaba más de dos segundos de renta a sus perseguidores. Fue entonces cuando comenzó la debacle de la “Scuderia”.

En la vuelta 10, el madrileño detenía su F1-75 en la escapada de la curva 4 por un problema hidráulico y se quedaba sin terminar la carrera por tercera vez esta temporada. Mientras, Red Bull ordenaba a Pérez dejarse pasar por el vigente campeón del mundo, que consiguió pasar a liderar la cita en el giro 16.

I wanted to be on pole today!

We were not perfect, but we can fight for the win from P2!

Vamooos! #azerbaijangp

¡Quería la pole hoy! No fuimos perfectos, pero desde P2 podemos pelear con todo. ¡Vamos! pic.twitter.com/Z0oGih0JmT

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) June 11, 2022