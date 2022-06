Charles Leclerc domina los primeros entrenamientos libres del GP de Azerbaiyán

Madrid, 10 de junio (Europa Press).- El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ha dominado la primera jornada de entrenamientos libres de este viernes en el Gran Premio de Azerbaiyán, octava cita del Mundial de Fórmula 1, por delante de los Red Bull del mexicano Sergio Pérez y el neerlandés Max Verstappen, mientras que el español Fernando Alonso (Alpine) ha sorprendido con un cuarto puesto por delante de Carlos Sainz (Ferrari).

Leclerc, segundo del campeonato a nueve puntos del líder Verstappen, se coronó como el más rápido del fin de semana con un 1:43.224 que le valió para superar por dos décimas a “Checo” y por tres a “Mad Max”, que como en la sesión matinal volvió a quedar por detrás de su compañero de equipo.

Con la mayoría de los coches calzando los neumáticos medios -salvo los McLaren, con duros-, los pilotos se lanzaron a la caza de tiempos en busca de mandar en los segundos libres. Sainz fue el primero en establecer crono de referencia, un 1:46.705 que pronto quedó obsoleto mientras se calentaba la pista.

El 1:45.476 que valió al mexicano “Checo” Pérez (Red Bull) para comandar la sesión matinal tardó solo diez minutos en ser superado. Leclerc, volando sobre el asfalto azerí, estableció un 1:43.806 que le distancia en más de un segundo de sus perseguidores. Pérez se aupó a la segunda plaza antes de que Sainz, superado el cuarto de hora, se situase tras su compañero de equipo.

Como en la primera sesión, el porposing volvió a hacer de las suyas, favorecido por la extensa recta del circuito urbano de Bakú, y también la curva 3, donde esta vez Lando Norris (McLaren) se fue largo en el primer tramo de sesión, donde la acción se situó, sobre todo, en los garajes.

