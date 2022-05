Max Verstappen y “Checo” Pérez se lucen en el Gran Premio de España y hacen el 1-2

Montmeló, Barcelona, 22 de mayo (EFE).- El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), último campeón del mundo, tomó el liderato del Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de España, que se disputó en el circuito de Montmeló, en las afueras de Barcelona, donde se retiró -poco antes de completarse la mitad del recorrido, por un problema en la unidad de potencia- el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Verstappen, de 24 años, logró su cuarta victoria de la temporada al encabezar un “doblete” de Red Bull -líder de ambos campeonatos- que completó el mexicano Sergio Pérez, que firmó su decimoctavo podio en la F1 al concluir segundo una carrera que el inglés George Russell (Mercedes) acabó tercero.

Los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) -que había salido último, al cambiar motor, y protagonizó la remontada del día- se clasificaron en la cuarta y en la novena posición, respectivamente.

