“Checo” Pérez lidera la tabla Power Ranking de la F1 por desempeño en el GP de Mónaco

Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).- El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez lideró con el primer puesto la tabla Power Ranking de la Fórmula 1 por su desempeño y victoria en el GP de Mónaco.

El piloto mexicano de Red Bull fue evaluado por los expertos de la F1 como el mejor piloto del último Gran Premio, a pesar de que en otros Power Rankings han clasificado muy bajo a “Checo” respecto a su resultado en las carreras.

Pérez obtuvo una calificación de 9.2 en el Ranking, seguido de Charles Leclerc, de Ferrari, con 9.0 y en el tercer puesto Lando Norris, de MacLaren, con 8.6.

Time for the @aramco Power Rankings from Monaco! 🙌@SChecoPerez leads the charts after securing his first win of 2022 👊#F1 pic.twitter.com/8JpuI4WDta

— Formula 1 (@F1) June 1, 2022