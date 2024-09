ENTREVISTA ¬ Batres acusa hasta un uso ilegal de recursos. “Piña no parará”, alerta

La Ministra Lenia Batres sostuvo en entrevista con “Los Periodistas” cómo los intentos de paralizar a la Suprema Corte, que este martes votará en su pleno el paro de labores, perjudican a la totalidad de la población “porque es el último eslabón de la justicia”.

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está en “decadencia”, consideró la Ministra Lenia Batres Guadarrama, al denunciar que incluso se usan recursos públicos del máximo tribunal de justicia del país para hablar en contra de los ministros que integran este órgano colegiado.

“Hay un actuar cortesano, poca franqueza, mucho trascendido, golpes por la espalda, engaños, uso de recursos públicos, hay hasta cuentas que se abren, que presumiblemente administran funcionarios de aquí mismo de la Corte para hablar en contra de otros ministros”, denunció la Ministra Batres en entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Y profundizó: “Funciona así, funciona como si todo el tiempo tuviéramos que estarnos cuidando de las intrigas, entonces, parece que esa es la normalidad de esta Corte efectivamente, en general, yo soy la que me sobresalto y siempre parezco fuera de lugar porque no entiendo los códigos de entendimiento que todos los demás asumen como normalidad”.

Este lunes, los trabajadores de la Suprema Corte se sumaron al paro indefinido de labores como forma de protesta contra la reforma al Poder Judicial. En ese sentido, la Ministra Lenia Batres sostuvo que los intentos de paralizar al máximo tribunal del país, que este martes votará en su pleno el paro, perjudica a la totalidad de la población “porque es el último eslabón de la justicia”.

“Están en este momento tramitándose más de 440 mil juicios de amparo y estaríamos ahorita suspendiendo la discusión y la resolución de acciones de inconstitucionalidad, de amparos en revisión en todas las materias del amparo, y de las controversias constitucionales, entonces estaría paralizándose la totalidad de los asuntos que nos corresponden, muchos de los cuales son la mayoría más del 90 por ciento se refieren a juicios de amparo y el resto pues a estas disputas que se refieren las controversias constitucionales, que se refiere a las competencias entre los distintos órganos del Estado mexicano o a las acciones de inconstitucionalidad que están combatiendo pues la inconstitucionalidad de algún tipo de norma jurídica, entonces estaríamos terminando de paralizar al Poder Judicial”, expuso.

Cuestionada sobre cómo Norma Piña ha llevado la confrontación surgida dentro del Poder Judicial contra la reforma dentro de la propia Corte, la Ministra Lenia Batres coincidió que la Ministra presidenta ha enviado distintos mensajes de que no se detendrá en esta disputa política.

“Se trata de una actuación abiertamente política, no sé qué tan partidistamente, pero por lo menos política sí lo ha sido, es más, no sólo esa sino otras partes de la actuación de los últimos meses, se ha tratado de una actuación deliberada y claramente política. No fue a las fuerzas políticas a las que se les ocurrió la interpretación de la sobre representación alejada de la norma jurídica vigente, sino fue justamente a un Ministro, el Ministro Alberto Pérez Dayán, el que propuso al inicio de los diálogos en el Congreso de la Unión esta posibilidad de interpretación para detener la reforma porque además fue plantearlo ahí, no fue a plantear fuera de ese contexto la idea de la sobre representación como si se tratara además de un planteamiento legítimo o de un planteamiento jurídico, entonces viene sucediendo eso que se disfrazan de planteamientos jurídicos, planteamientos abiertamente políticos”, expresó la Ministra Batres.

Lenia Batres sostuvo que “la Corte no es un partido” y tiene obligaciones de Ley. “Tenemos nada más y nada menos que la obligación de hacer posible un derecho humano, que es el acceso a la justicia, que está en el artículo 17 de nuestra Constitución, y estamos atentando contra esa obligación entonces, pues sí, hay un actuar, creo que además muy egoísta porque se está anteponiendo los intereses personales de las personas juzgadoras, jueces, magistrados y ministros por encima de la obligación de garantizar un interés general que es este derecho humano a la justicia de las y los mexicanos”

—¿La Ministra Presidenta ha informado formalmente al pleno de la Corte la razón por la que organizó una cena el 12 de diciembre del año pasado con tres magistrados del Tribunal Electoral y el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas? —se le cuestionó.

—No, no se ha abordado absolutamente, para nada, y en realidad hay pocos momentos en los que se pudiera tener, por ejemplo, alguna información en la que se nos dé cuenta de actos de la propia Corte porque en realidad el propio pleno de la Corte tiene pocas facultades al respecto. No tenemos prácticamente ninguna función de control de lo que hace la Presidencia e incluso las unidades administrativas de esta de esta Suprema Corte más que cuando se imputa una responsabilidad administrativa, ahí sí tenemos nosotros una facultad, o cuando se despide o se inicia un procedimiento de carácter laboral contra alguna persona trabajadora de la propia Corte. Entonces es cuando tenemos alguna facultad interior fuera de ellas, más bien nos solemos enterar de la actuación de los órganos administrativos y de la propia Presidenta pues como todo el mundo, vía la prensa, entonces en este caso que se trató de un evento que incluso sucedió fuera del propio recinto de los órganos judiciales, pues mucho menos se tuvo ni el cuidado de hablar sobre el tema, no ha sido en ningún momento abordado este tema el interior de la Corte.

—¿Cómo debe ser vista una conducta así?

—Absolutamente facciosa, justamente unos días antes de que se diera a conocer esta reunión yo había escuchado directamente de la Ministra que ella nunca se había reunido con ningún representante popular, lo escuché tal cual como una afirmación de su carácter apolítico, bueno, pues no hay tal, nunca lo hubo y pues este tipo de reuniones, esta salió a la luz, qué otras reuniones pudo haber habido, pues no lo sabemos, pero obviamente que hablan de un actuar que no suena imparcial y por lo menos no es equitativo porque nunca se reunió con las demás fuerzas políticas, por lo demás tampoco tenía por qué hacerlo porque la Suprema Corte no tenía ni tiene facultades de carácter electoral, entonces era una función absolutamente digamos que extra sus funciones como presidente de la propia Suprema Corte.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado