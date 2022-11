Cerca de 14 millones de ucranianos han dejado sus hogares por la invasión rusa: ACNUR

Por Edith M. Lederer

NACIONES UNIDAS, 3 de noviembre (AP).— La invasión rusa de Ucrania ha sacado a alrededor de 14 millones de ucranianos de sus hogares en el “desplazamiento más grande y rápido visto en décadas”, lo que provocó un incremento en el número de refugiados y desplazados en todo el mundo, que supera los 103 millones de personas, apuntó el miércoles el responsable de la ONU para los refugiados.

Filippo Grandi, que dirige el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, dijo ante el Consejo de Seguridad que los ucranianos están a punto de enfrentar “uno de los inviernos más duros del mundo en circunstancias extremadamente difíciles”, incluyendo la continua destrucción de infraestructura civil que está “haciendo que la respuesta humanitaria parezca una gota de agua en el océano de las necesidades”.

Las organizaciones humanitarias han “aumentado drásticamente su respuesta”, agregó, “pero hay que hacer mucho más, comenzando por poner fin a esta guerra sin sentido”.

