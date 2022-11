Violencia en México no bajará si EU no controla el tráfico de armas ilegales: Ebrard

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- El Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que la violencia en México no presentará reducción si no se trata el tema del flujo de armas provenientes de Estados Unidos y que llegan a manos de narcotraficantes.

“Para México, lo esencial es el control del tráfico de armas hacia nuestro país, o sea no se puede reducir la violencia con el volumen que tenemos actual de tráfico de armas. […] Si no reducimos ese flujo es casi impensable reducir las tasas de violencia que tenemos, bueno va a tomar mucho tiempo, no quiere decir que sea solo ese factor, pero yo creo que sí es un factor determinante”, dijo durante el foro “El negocio de la letalidad: el tráfico de armas a México”, organizado por el Colegio de México (Colmex).