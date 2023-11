Salinas Pliego revira duro al Presidente: no culpe a los medios y póngase a trabajar

Más temprano, López Obrador había dicho que el dueño de Grupo Salinas está enojado porque debe miles de millones de pesos en impuestos al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y él no puede ser su cómplice, pues debe pagar.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).– Ricardo Salinas Pliego respondió hoy con dureza al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien previamente le dijo que abría los micrófonos de sus medios a opositores para que le “mentaran la madre”. El empresario le reclamó que en vez de culpar a la prensa debería ponerse a trabajar porque el país “se cae a pedazos”. Como lo ha hecho en ocasiones anteriores, no menciona, en un mensaje en la red X, el nombre del mandatario mexicano.

“En lugar de estar culpando a los medios por mostrar la verdad, el Gobierno se debería poner a trabajar”, escribió en la red social. “Ya vimos que echar culpas no resuelve nada y el país se sigue cayendo a pedazos, inseguridad, salud, justicia, educación, no hay resultados… nosotros mientras tanto, seguimos trabajando para reabrir tiendas y apoyar a los damnificados con despensas y servicios que son necesarios”, añadió.

Y, por último, Salinas Pliego cuestionó: “¿Cuándo dejarán de culpar al pasado y a los demás y se pondrán a trabajar y dar resultados?”

Más temprano, López Obrador había dicho que el dueño de Grupo Salinas está enojado porque debe miles de millones de pesos en impuestos al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y él no puede ser su cómplice, pues debe pagar. López Obrador afirmó que el empresario Salinas Pliego mantiene una campaña en contra de su Gobierno y abre los micrófonos de los canales de Televisión Azteca “para que me mienten la madre”, porque no quiere pagar más de 25 mil millones de pesos de pesos de impuestos.

Salinas Pliego, dijo el Presidente de la República, está enojado porque él no quiso condonarle los impuestos que debe y corresponde resolver el litigio, que viene desde el gobierno de Vicente Fox, al Poder Judicial de la Federación.

“No estoy pidiendo que resuelvan a favor, estoy pidiendo que resuelvan, porque es la autoridad competente. Todo esto ha generado malestar en Ricardo. Yo lo entiendo. No voy yo a poner a pelear con él. Es cosa de comprender cuál es mi situación: Yo no me puedo quedar callado, ser omiso, mucho menos cómplice”, puntualizó López Obrador.

En lo que es la primera respuesta directa del Presidente de México al magnate Salinas Pliego, quien fue el creador del Consejo Asesor Empresarial, López Obrador recordó que si no le cobra los impuestos que debe, otros empresarios le reprocharían por qué a ellos sí y a él no.

“Me lo podría decir no sólo el señor (José Antonio) Fernández, de Oxxo, que pago 12 mil millones, o Walmart, que pagaron 12 mil millones, o Televisa cuando hizo su acuerdo con Univisión, pagaron como 10 mil millones, me lo puede decir cualquier contribuyente”, subrayó.

“Entonces por eso el enojo. A eso lo atribuyo. Puedo estar equivocado. Atribuyo a que hay una campaña hablando de la incapacidad del Gobierno y abriendo el micrófono para que me mientan la madre los que son entrevistados. Ayer me acordé bastante de Manuelita, mi amor, mi madre, que era muy buena como todas las mamás y está en el cielo y ella no está padeciendo, sufriendo, por eso. Y en mi caso no tengo ningún problema de conciencia, estoy cumpliendo con mi deber”.

En su conferencia de prensa, el Presidente de la República hizo un largo relato del caso de Salinas Pliego, a partir de la cobertura en curso de Televisión Azteca del huracán “Otis”. Por primera vez se refirió al magnate, no al conductor Javier Alatorre.

“No es Alatorre, es Ricardo Salinas el que tiene problemas con nosotros”, subrayó López Obrador y recordó que él habló con él sobre la deuda por más de 25 mil millones de pesos que inició por una denuncia del secretario de Hacienda de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz, que se ha litigado con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Al inicio de su Gobierno, siguió López Obrador, acordaron que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) haría una revisión, una especie de auditoría, pero le enfatizó que no podría condonarle los impuestos.

“Entonces se hizo la investigación y se llegó a la conclusión de parte del SAT que era válido, que tenía que pagar esos impuestos. Él no lo acepta. Y el acuerdo fue: Que resuelvan las autoridades competentes. ¿Quiénes? Jueces, magistrados, ministros. Nosotros queremos cuidar el proceso para no quedar como cómplices”.

Añadió que cuando los magistrados del tribunal colegiado estaban por resolver el caso, Salinas Pliego presentó un amparo y lo atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo ministro Luis María Aguilar lo archivó hasta que el propio gobierno federal exigió resolverlo y, por mayoría, tuvo que ser devuelto al tribunal.

“Y no creo que tarden tanto en resolverlo. No estoy pidiendo que resuelvan a favor, estoy pidiendo que resuelvan, porque es la autoridad competente. Todo esto ha generado malestar en Ricardo. Yo lo entiendo. No me voy a poner a pelear con él. Yo no me voy a quedar callado. No puedo ser omiso, mucho menos cómplice”.