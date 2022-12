Puebla: Joven recibe masaje en baños de vapor y acaba con parálisis; exigen justicia

Puebla, 3 de diciembre (Ambas Manos).– Gerónimo acudió el miércoles 23 de noviembre a los baños de vapor Villa Frontera, sin imaginar la tragedia que le sucedería, luego de un masaje, salió con daño cerebral.

El hombre es estilista y gracias a su oficio ha logrado sacar adelante a sus dos hijas y a su madre de 74 años de edad. Ahora temen que, tras el daño, quede en estado vegetal.

A través de redes sociales, familiares de Gerónimo Rodolfo Ramírez León hicieron pública la denuncia. Esto después que los dueños no quisieron hacerse cargo por los daños causados.

Los encargados del lugar sólo le ofrecieron un refresco, sin embargo, no quisieron hacerse responsables.

Este fue el mensaje que se difundió a través de redes sociales.

“Mi nombre es Gerónimo Rodolfo Ramírez León tengo 43 años. Ayer acudí a los baños de vapor Villa Frontera y pido justicia ya que el día de ayer salí inconsciente y no se quieren hacer cargo ya que me tronaron el cuello y me dañó el cerebro y estoy por quedar en un estado vegetal, ya que fue cometido por un derrame cerebral, y no se quieren hacer responsable”