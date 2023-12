Moda, bienestar, belleza, empoderamiento y sorpresas en esta experiencia

En este evento, los asistentes tendrán la oportunidad de ganarse un cambio radical de maquillaje y peinado en la Make Up & Hair Station, así como regalos especiales.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- La SHEIN HOUSE abrirá sus puertas del 7 al 10 de diciembre en Durango 275, Colonia Roma, para brindar una experiencia que combina: moda, bienestar, belleza y empoderamiento en un espacio lleno de muchas sorpresas y grandes dinámicas.

SHEIN HOUSE tendrá un horario de 11:00 am a 8:00 pm, con excepción del jueves 7, ya que los eventos concluirán a las 4:00 de la tarde. Es importante señalar que para participar en las actividades es indispensable registrarse, ya que todas tendrán un cupo limitado. Puedes hacerlo en el apartado especial dedicado a este gran evento, que encontrarás en el siguiente link.

Con esta experiencia, el gigante del retail estará regalando a sus clientes más fieles la experiencia SHEIN, pero elevada a la máxima potencia. En la SHEIN HOUSE se contará con acceso a un showroom para conocer los productos, una alberca de pelotas, y otros juegos como La Garra y la Tabla Periódica. Además, disfrutar de las colecciones más emblemáticas de la marca como en el fashion week: directo desde las pasarelas.

En este evento, los asistentes tendrán la oportunidad de ganarse un cambio radical de maquillaje y peinado en la Make Up & Hair Station, así como regalos especiales gracias a la SHEIN House Pool. Además de conocer a artistas durante las emocionantes y exclusivas SHEIN Talks, donde compartirán conocimientos sobre empoderamiento, bienestar, moda y mucho más. Algunas de las ponentes más destacadas son: Lizeth Selene, Alexa Moreno, Xime Ponch, Doris Jocelyn, Karla Huerta y muchas más, así como Danna Paola quien estará acompañada por Mika Vidente.

Esta experiencia también es para crear consciencia ya que tendrá un espacio dedicado a The Next Cycle, el programa de SHEIN que permite darle una nueva vida a la ropa uasada y donarla para ser reutilizada en prendas totalmente nuevas. En esta experiencia se podrá disfrutar de los best sellers y colaboraciones más exclusivas así como lo más in en tendencias de la temporada.