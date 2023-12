Samuel expone puntos que el PRIAN le puso para ganar impunidad, dinero y cargos en NL

El polémico Gobernador de Nuevo León compartió que el PRIAN, como se le llama a la alianza entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, le hizo llegar una carta en la que le exigían no pagar impuestos por cinco años, y la imposición de cargos en la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- Samuel García Sepúlveda reapareció públicamente este domingo como Gobernador de Nuevo León en la inauguración de la reconstrucción de un puente vehicular en el municipio de Escobedo, donde expuso algunos de los puntos que presuntamente el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) le exigieron para que pudiera irse a hacer su precampaña presidencial.

Durante la inauguración del inicio de la reconstrucción del Puente Vehicular sobre Arroyo Potrerillos, en Escobedo, García Sepúlveda compartió que el PRIAN le hizo llegar una carta con 11 puntos a cumplir para que pudiera participar en la precampaña de Movimiento Ciudadano (MC) rumbo a la elección de 2024, y eventual campaña presidencial.

“Una carta con 11 puntos petitorios. Creían estos güeyes que soy Santa Claus. Primero, dos mil 500 millones de pesos para el año que entra [2024]; segundo, todas las carpetas penales que tienen Paco [Cienfuegos], Chepo [Salgado], Adrián [de la Garza], Raúl [Gracia Guzmán], todas: ‘desístete’, las que están en la PGR porque todos tienen facturas y robaron, puro bandido; tercero, sigo incrédulo, no pagar impuestos los siguientes cinco años, que les dejamos un blindaje fiscal, imagínense, los más ratas aparte no querían pagar impuestos, cinco años limpiados. ¿Cómo iba yo a ceder que los más malandros no pongan lo que tienen que poner? Cuarto, Adrián de la Garza, Fiscal General del Estado por nueve años; sexto, un bandido que se enriqueció vendiendo facturas 20 años, se apellida Reynoso, ese güey Auditor Superior del Estado nueve años; así, pura barbaridad”, dijo.

“Son unos corrientes el PRI y el PAN de Nuevo León. Lo digo con todas sus letras: es lo más corriente que he visto en mi vida. […] No le voy a dar el Gobierno a la gente más corriente de todo México. Nunca íbamos a ceder el Gobierno de Nuevo León porque va imparable”, añadió.

Asimismo, el Gobernador subrayó que cuando vio la posibilidad de que el PRIAN tuviera el Gobierno estatal desistió de sus aspiraciones presidenciales, pues “no hay proyecto personal más importante que Nuevo León”, y no iba a sacrificar a la entidad por la campaña rumbo al 2024.

“Les soy sincero: sí quería participar [en la elección presidencial]. Crecimos bastante en 10 días. Yo ya me veía en primer lugar en enero, pero no hay proyecto personal más importante que Nuevo León, porque Nuevo León está viviendo su mejor momento, y no lo iba a sacrificar por una campaña, pero nos vemos en 2023”, adelantó.

“Cuando me dice el PRIAN: ‘Sí te puedes ir a hacer campaña, pero déjame el Gobierno’. Ni madres, si no se roban todo. […] ¿Cómo les iba a ceder de nuevo que tuvieran el Gobierno? Ni madres. Por eso nos quedamos en Nuevo León: porque Nuevo León es prioridad”, agregó.

“Cuando vi que había un por ciento de riesgo de que nos iban a quitar el Gobierno, decidí, porque es un derecho, no una obligación la licencia para competir, decidí no usarla porque Nuevo León es prioridad siempre”, expresó.

Ayer, Samuel García Sepúlveda hizo oficial que no continuará con sus aspiraciones de participar en la contienda presidencial en 2024 abanderando a Movimiento Ciudadano y reiteró su regreso al cargo de Gobernador Constitucional de Nuevo León.

“Pongo del conocimiento de la ciudadanía del estado de Nuevo León, que he reasumido funciones como Gobernador Constitucional del estado, y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República”, se lee en el acuerdo difundido por él mismo el sábado.

El decreto, que se presentará al Congreso de Nuevo León, precisa que “entrará en vigor al día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Comuníquese al Congreso del Estado, para los efectos legales conducentes”.

Nuevo León atraviesa una crisis política. Luego de que cerca de la medianoche del 1 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que Luis Enrique Orozco asumiera como Gobernador Interino, Samuel García decidió, de último momento, reasumir su cargo.

Con esta decisión, la candidatura presidencial de García se terminó, pues incumple el requisito constitucional de separarse del cargo seis meses antes del día de la elección del 2 de junio de 2024.

El Congreso de Nuevo León confirmó ayer que la licencia otorgada al emecista para separarse del cargo está vigente.

Así lo informó el presidente del Congreso estatal, Mauro Guerra Villarreal, en un comunicado, donde precisó que la suspensión que se había otorgado por el Tribunal Superior de Justicia para dejar sin efectos la licencia de García Sepúlveda quedó sin validez toda vez que asumió el cargo Luis Enrique Orozco, exvicefiscal del Ministerio Público.

“El Poder Ejecutivo ya fue notificado de este sobreseimiento, lo cual ratifica la licencia que las diputadas y los diputados le concedimos a Samuel García Sepúlveda para separarse del cargo del dos de diciembre del presente año al dos de junio de 2024. Si el ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda quiere quedarse ilegalmente en su cargo, será bajo su responsabilidad constitucional y electoral; reitero no existe ningún impedimento con la licencia de separación del cargo, esta sigue vigente”, se lee en el posicionamiento.

Los políticos del PAN y el PRI consideraron la decisión de García como un movimiento para afectar a su candidata a la Presidencia, la exsenadora Xóchitl Gálvez, y dividir el voto de los ciudadanos críticos con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En medio de la pugna, la oposición local intentó esta semana imponer como Gobernador interino de Nuevo León al exvicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez que fue electo por el Congreso estatal durante una caótica sesión que fue irrumpida a la fuerza por manifestantes y de la que ambos sectores se culparon mutuamente.

Luis Enrique Orozco arribó ayer a Palacio de Gobierno, pero no pudo entrar porque las puertas estaban cerradas, mientras que Samuel García publicó una fotografía con un mensaje en el que aseguró que seguía trabajando.

En entrevista con medios locales, el Gobernador interino nombrado por el Congreso y ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lamentó la situación y reiteró que él es el mandatario estatal hasta que el Poder Legislativo local no le informe de la cesación de su nombramiento.

XÓCHITL, LISTA PARA DIALOGAR CON MC

Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata presidencial de la oposición, afirmó hoy que está lista para dialogar con MC “si se trata de construir un proyecto en beneficio de México”.

“Yo le diría a MC que si se trata de construir un proyecto en beneficio de México, yo estoy lista. Soy una mujer que escucha, pero realmente pienso que es una decisión tomada”, declaró en entrevista con medios de comunicación.

En su visita a Baja California, Gálvez Ruiz insistió en que “siempre estaría abierta a dialogar con quien tengamos que dialogar si de lo que se trata es de resolver los graves problemas que tiene nuestro país”.