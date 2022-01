La CdMx no impondrá restricciones adicionales pese a aumento de contagios COVID

El Gobierno de la Ciudad de México adelantó que, sin importar el color del semáforo epidemiológico, no contempla restricciones en las actividades económicas, escolares y sociales a nivel local.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).– Pese al incremento de casos de COVID-19 en la Ciudad de México, lo que podría motivar el cambio de color en el semáforo epidemiológico, las autoridades capitalinas no contemplan imponer restricciones a la movilidad, ni en las actividades recreativas o educativas.

En entrevista para el programa Café y Noticias, que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo al Aire, Edurado Clark, Director General de Gobierno Digital de la capital mexicana, dio a conocer esto a la par que reconoció que desde hace dos semanas se está presentando un aumento de contagios por COVID-19 a nivel local.

“Por ahora, nosotros no tenemos contemplado, independientemente del color del semáforo epidemiológico, [implementar] restricciones a las actividades, educativas, sociales, económicas de la ciudad”, comentó.

“No descartamos tampoco un cambio de color en el semáforo de color de la ciudad”, lo que, aclaró, no depende del Gobierno de la ciudad, sino de las estimaciones del Gobierno federal con base en una serie de indicadores.

Clark detalló que pasaron de su mínimo histórico, unos 250 casos de COVID identificados en un día, a dos mil diarios. Aunque enfatizó que estas cifras aún están por debajo de los siete u ocho mil contagiados que se llegaron a presentar en los picos más altos de la pandemia en la ciudad.

Aseguró que el Gobierno local tenía contemplado un aumento de casos de coronavirus, por las celebraciones decembrinas, en las cuales las personas se reunieron de manera constante en espacios cerrados, una alza que se aceleró por la llegada de la variante Ómicron.

Asimismo, afirmó que los casos graves, que requieren hospitalización, y los fallecimientos por esta enfermedad, se mantienen estables, ya que no han registrado un incremento, y que el número de personas que se encuentran internadas en un hospital por COVID-19, asciende a 570 en toda el área metropolitana del Valle de México, lo que representa el 8 por ciento de ocupación de las clínicas.

El funcionario agregó que también se han percatado de un aumento en la demanda de pruebas para detectar el contagio de coronavirus, tanto en los dos kioscos que se mantienen activos para realizar este diagnóstico como en los 117 centros de salud de la capital mexicana.

Adelantó que a partir de este miércoles, se triplicará el número de pruebas COVID-19 que se toman en dichas clínicas, por lo que pasarán de 50, que se realizaban diariamente, a entre 150 y 200 muestras, con el propósito de llegar a las 25 mil muestras con las que se detecta la enfermedad.

Puntualizó que de las nueve o 10 mil pruebas que aproximadamente se realizan al día, el 25 por ciento están saliendo positivas, lo que significa que actualmente se están detectando alrededor de dos mil casos positivos al día.

“Sí, hay más contagios en la ciudad, esto es claro, es innegable (…) pero todavía no vemos, como en otras partes del mundo, estar en niveles mayores a los que hemos tenido en momentos previos”, dijo.

Si tienes cualquier síntoma de #COVID19, por muy leve que este sea, debes realizarte una prueba en alguno de los Centros de Salud de la Ciudad.

Agregó que “independientemente de los casos, lo más importante es que en este momento los ingresos hospitalarios y las defunciones, que son los indicadores más importantes, a nuestro juicio, para entender el impacto real de la pandemia en la ciudad, no muestran una tendencia ascendente”, lo que consideró como un aspecto positivo.

“Creemos nosotros que con las tasas de vacunación que tenemos, con la ocupación hospitalaria en estos niveles, podemos confiar en continuar con la vida en la ciudad, aunque sí hay que implementar medidas, para evitar contagios como el uso de cubrebocas, vacunación”, añadió.

No obstante, Clark no descartó que esta situación crítica pueda ocurrir, debido a que, indicó, falta que les llegue mucha información, y aún desconocen el impacto real de la variante Ómicron, en este sentido también comentó que no pueden precisar el número de fallecimientos derivados de la variante Ómicron, sólo comentó que el porcentaje de muestras que secuenciaron revelaron aumento de casos por esta mutación del coronavirus.

Por último, exhortó a todos los ciudadanos a completar su esquema de vacunación, ya que explicó que en este momento hay 200 personas que se encuentran rezagadas, ya que se aplicaron la primer vacuna pero no acudieron a que se les administrara la segunda dosis.

El día de ayer, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum descartó que haya alarma en la capital del país, ya que aunque se ha presentado un aumento de casos de COVID-19, no ha provocado más hospitalizaciones por ahora.

“No hay una alarma en la ciudad frente al incremento de casos, dado que no se representa en términos de hospitalización. La otra parte importante es decir: hay contagios pero la enfermedad no es grave, eso es gracias al alto porcentaje de vacunación”, señaló en entrevista con medios.

Pese a ello, pidió bajar la guardia: “No hay alarma especial ni mucho menos, pero eso no quiere decir que no vayan a aumentar [las hospitalizaciones]”.

En la misma línea, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el lunes el aumento de contagios en el país por la variante Ómicron, pero resaltó que esta es menos dañina y menos mortal.

A eso se sumó el llamado que hizo este martes para no infundir miedo a la población ante los casos de esta nueva variante.

“Es importante que se sepa que esta nueva variante es, en efecto, muy contagiosa pero afortunadamente no está demandando de hospitalización ni tenemos casos de incremento en fallecimientos y eso es lo más importante. Que la gente sepa esto también cuidarnos, seguir cuidándonos pero no alarmarnos, que no nos infundan, que no nos metan miedo”, expresó este día en su conferencia de prensa matutina.

La noche del lunes, la Secretaría de Salud (SSa) informó que el país registró 37 nuevas muertes por la COVID-19 para llegar a 299 mil 581 decesos totales y 2 mil 877 nuevos contagios para un total de 3 millones 993 mil 464.