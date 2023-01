El petróleo se desploma en los primeros días del 2023; Mezcla Mexicana cae 6.35%

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).– El petróleo perdió por segunda jornada consecutiva, en esta ocasión 4.87 por ciento, cerrando el día 73.18 dólares por barril, ante la preocupación en torno a la demanda por la debilidad económica y condiciones climáticas mejores a las esperadas.

El crudo West Texas Intermediate (WTI) cayó 5.32 por ciento para venderse en 72.84 dólares por barril, mientras que el Brent perdió 5.19 por ciento y se ofertó en 77.84 dólares.

En estos dos días el WTI ha perdido 7.08 dólares, un 8.82 por ciento.

La mezcla mexicana de exportación cerró la sesión del 3 de enero perdiendo 6.35 por ciento, cotizando en 61.66 dólares por barril.

*OIL DOWN ANOTHER 2% AS NEW YEAR SLUMP DEEPENS AMID GLOBAL RECESSION FEARS – https://t.co/08l6tnsYdq $CL_F #OOTT pic.twitter.com/rFLdJFuxWg

— Investing.com (@Investingcom) January 4, 2023