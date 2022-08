El mundo necesita más gas y petróleo, no podemos satanizarlos, afirma Elon Musk

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- El empresario Elon Musk aseguró este lunes que el mundo necesita más petróleo y gas para mantener la civilización, pues advirtió que de lo contrario ésta podría “desmoronarse”.

Durante su partición en una conferencia realizada en Stavanger, Noruega, el director general de Tesla reiteró su postura sobre seguir con las energías fósiles mientras se avanza hacia la sostenibilidad.

“En realidad necesitamos más petróleo y gas, no menos”, dijo Musk y añadió que “uno de los mayores desafíos a los que se ha enfrentado el mundo es a la transición hacia la energía y economía sostenible”, la cual, dijo, “podría tardar décadas en completarse”.

Hate to say it, but we need to increase oil & gas output immediately.

Extraordinary times demand extraordinary measures.

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022