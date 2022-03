Joe Biden prohíbe compras de petróleo y gas ruso para “infligir más dolor a Putin”

Ciudad de México, 8 de marzo (AP/EFE/SinEmbargo).– El Presidente Joe Biden anunció este martes que Estados Unidos prohibirá las importaciones de petróleo ruso, lo que significa una importante escalada en la respuesta internacional a la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

“Eso significa que el petróleo ruso ya no será aceptable en los puertos de Estados Unidos y que el pueblo estadounidense asestará otro duro golpe a la máquina de guerra de Putin”, afirmó el mandatario estadounidense.

De acuerdo con la cadena CNBC, Estados Unidos importó unos 672 mil barriles diarios de Rusia en 2021, según cifras de la Administración de Información Energética. Esa cantidad representa aproximadamente el 8 por ciento de las importaciones totales de petróleo y productos refinados de Estados Unidos.

La mayoría de las importaciones de petróleo crudo y petróleo del país provienen de Canadá, México y Arabia Saudí, lo que hace que Estados Unidos dependa mucho menos del petróleo ruso que muchos de sus socios europeos, planteó el sitio estadounidense especializado en economía, finanzas y negocios.

La inflación está en un máximo de 40 años, alimentada en gran parte por los precios del gas, y eso podría perjudicar a Biden de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre. El Presidente hace dos semanas que quería “limitar el dolor que el pueblo estadounidense siente en la bomba de gas”.

Los precios del gas han estado subiendo durante semanas debido al conflicto y en previsión de posibles sanciones contra el sector energético ruso. El precio promedio de un galón de gasolina en EU alcanzó un récord de 4.17 dólares este martes, aumentando 10 centavos en un día, y un aumento de 55 centavos desde la semana pasada, según el club de automóviles AAA.

Biden dijo que era comprensible que los precios estuvieran subiendo, pero advirtió a la industria energética de los Estados Unidos contra los “aumentos excesivos de precios” y la explotación de los consumidores.

El gas natural ruso comprende un tercio del consumo europeo de ese combustible. Estados Unidos no importa gas natural de Rusia. La medida sigue a las súplicas del Presidente ucraniano Volodmyr Zelenskyy a Estados Unidos y funcionarios occidentales para cortar las importaciones.

Las exportaciones de energía han mantenido una afluencia constante de flujo de efectivo a Rusia a pesar de las severas restricciones en su sector financiero.

Antes de la invasión, las exportaciones de gas y petróleo comprendían más de un tercio de los ingresos económicos del Gobierno ruso.

Los precios de los energéticos se han disparado desde la invasión a pesar de la decisión de gobiernos occidentales de liberar reservas estratégicas, con lo cual las exportaciones rusas se han vuelto aun más lucrativas.

Estados Unidos y sus aliados han impuesto sanciones a los principales bancos rusos, al Ministerio de Finanzas ruso y a su Banco Central, y han buscado cortar a Rusia del sistema internacional de mensajes financieros SWIFT.

Pero las normas emitidas por el Departamento del Tesoro permiten las transacciones rusas para exportar energéticos, mediante bancos no sancionados que no están basados en Estados Unidos, a fin de minimizar las perturbaciones en los mercados energéticos mundiales.

La inflación en Estados Unidos, en parte alimentada por los precios de los combustibles, está en alturas no vistas desde hace 40 años y eso está perjudicando a Biden en las encuestas cuando faltan pocos meses para las elecciones de mitad de período, en noviembre.

Las sanciones dejan a Biden en una disyuntiva, entre sus intereses políticos a nivel nacional y su plan estratégico a nivel internacional. Al invadir Ucrania, Putin posiblemente cayó en riesgo de sufrir los mismos problemas de cadenas de distribución que han afectado políticamente a Biden, quien por un lado desea castigar a Putin pero, por el otro, no quiere afectar económicamente a su población.

REINO UNIDO SE SUMA A LAS RESTRICCIONES

El Ministro de Empresas, Energía y Estrategia Industrial británico, Kwasi Kwarteng, anunció este martes que el Reino Unido reducirá gradualmente las importaciones de petróleo ruso y dejará de comprar crudo a Moscú para finales de este año.

Ese periodo de “transición” ofrecerá al mercado británico nueve meses para ajustarse a los cambios y asegurar nuevas vías de suministro una vez queden vetados el crudo y derivados del petróleo de Rusia, que representan el 8 por ciento de la demanda británica.

Kwarteng avanzó que el Gobierno explora asimismo la opción de vetar las compras de gas como castigo por la invasión de Ucrania ordenada por el Kremlin. El Reino Unido “no es dependiente del gas natural” ruso, que representa solo el 4 por ciento del consumo interno, recalcó.

NEW – the UK will phase out the import of Russian oil and oil products by the end of 2022.

This transition will give the market, businesses and supply chains more than enough time to replace Russian imports – which make up 8% of UK demand.

(1/4)

— Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) March 8, 2022