Musk pone un chip en el cerebro humano... los antecedentes en animales son tenebrosos

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).– Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, ha confirmado que su compañía Neuralink –que busca instalar chips o microchips en el cerebro de animales para hacer realidad el control mental y otras aplicaciones– logró realizar su primer implante en un ser humano, pero detrás de su campaña para este “nuevo paso evolucionario” yacen fuertes acusaciones de abuso y maltrato animal, así como la muerte de primates, uno de los parientes más cercanos del ser humano.

Musk fundó Neuralink en 2017 como un proyecto centrado en la integración de tecnología de Inteligencia Artificial (IA) en el cerebro humano para dotarlo de la capacidad de comunicarse de forma inalámbrica con la nube. Los implantes de cerebro se empezaron a probar en animales unos meses más tarde, aunque la compañía destacó una prueba en 2021.

En ella, se implantaron dos mil electrodos en la corteza motora de un macaco, en una región que coordina el movimiento de la mano y el brazo, cuyos movimientos registraba y analizaba un algoritmo cuando usaba un joystick.

El objetivo era que el macaco de 9 años pudiera jugar al ping pong, primero con el joystick y, una vez se desconectado este periférico, con la mente. Entonces, la compañía aseguró que así ocurrió y Musk apuntó que en versiones futuras de Neuralink, los implantes del cerebro permitirían que las personas con paraplejía pudieran volver a caminar, mediante el envío de señales a neuronas motoras o sensoriales.

El magnate ha confirmado ahora en su perfil en X, antes Twitter, que el primer implante en un humano ocurrió tras recibir la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos el año pasado y de que el Departamento de Agricultura.

El primer humano con un implante de Neuralink “se está recuperando bien” y los primeros resultados ya muestran “una prometedora detección de picos neuronales”, como ha expresado Musk.

EL LADO OSCURO DE NEURALINK

Pero la celebrada noticia anunciada por Musk está opacada por una investigación por violaciones del bienestar animal en relación con las pruebas realizadas en animales y que recogen la supuesta muerte de unos mil 500 animales desde 2018.

De acuerdo con lo revelado por Reuters a finales de 2022, hay una investigación federal abierta contra Neuralink, iniciada por el Inspector General del Departamento de Agricultura de Estados Unidos a solicitud de un Fiscal federal.

La investigación “se centra en violaciones de la Ley de Bienestar Animal, que rige cómo los investigadores tratan y prueban a algunos animales”, de acuerdo con la agencia de noticias.

Reuters además obtuvo registros de que, en total, la compañía ha matado alrededor de mil 500 animales, incluidas más de 280 ovejas, cerdos y monos tras experimentos en los últimos cinco años.

Sin embargo, esto no quiere decir que la compañía de Musk haya violado la ley, aunque sí ha enfrentado fuertes objeciones éticas incluso al interior de la compañía, donde consideran que el alto número de animales muertos está relacionado con la presión que ejerce el magnate originario de Sudáfrica para acelerar los experimentos, en función de lo que la compañía promete a sus inversores y al mercado.

Asimismo, Reuters identificó cuatro experimentos con 86 cerdos y dos monos “que se vieron afectados en los últimos años por errores humanos”. “Los errores debilitaron el valor de investigación de los experimentos y requirieron que se repitieran las pruebas, lo que provocó la muerte de más animales”, según tres fuentes al interior de Neuralink.

En febrero de 2022, en una publicación en el blog de Neuralink, la compañía aseguró, ante acusaciones sobre las supuestas malas prácticas contra animales, que las críticas venían de “personas que se oponen a cualquier uso de investigación con animales” y argumentó que “todos los dispositivos y tratamientos médicos novedosos deben probarse en animales antes de poder probarse éticamente en humanos. Neuralink no es el único en este sentido”.

“En Neuralink estamos absolutamente comprometidos a trabajar con animales de la forma más humana y ética posible”, señalaron. Sin embargo, en la misma publicación aclararon que sí murieron animales en sus experimentos.

Las razones que dio la empresa sobre estas muertes incluyeron “una complicación quirúrgica relacionada con el uso del producto aprobado por la FDA (BioGlue), el hardware de conexión de un implante que se aflojó, cuatro posibles infecciones y un riesgo inherente a cualquier dispositivo médico percutáneo”. “En respuesta, desarrollamos nuevos protocolos quirúrgicos y un diseño de dispositivo completamente implantado para futuras cirugías”, aseguró la compañía.

CRUELDAD Y EUTANASIA ANIMAL

En septiembre de 2023 una investigación de la revista WIRED reveló, tras revisiones de registros públicos y entrevistas realizadas con un exempleado de Neuralink y un investigador actual en el centro de primates de la UC Davis, que estos documentos contienen “representaciones espantosas del sufrimiento supuestamente soportado por hasta una docena de primates sujetos a Neuralink, todos los cuales tuvieron que ser sacrificados”. “Estos registros podrían servir como base para cualquier posible investigación de las autoridades estadounidenses.

“El animal 15 comenzó a perder coordinación y el personal observó que temblaba incontrolablemente cuando veía a los trabajadores del laboratorio. Su condición se deterioró durante meses hasta que el personal finalmente la practicó la eutanasia. Un informe de necropsia indica que tenía sangrado en el cerebro y que los implantes Neuralink dejaron partes de su corteza cerebral ‘focalmente destrozadas’”, añade la investigación.

Todavía en septiembre de 2023, Musk negaba, contra la evidencia presentada por estas investigaciones, que “ningún mono ha muerto como resultado del implante de Neuralink. “Primero, en nuestros implantes más tempranos, para minimizar el riesgo en monos sanos, decidimos usar monos terminales (que ya previamente estaban cerca de morir)”, escribió en X.

No monkey has died as a result of a Neuralink implant.

First our early implants, to minimize risk to healthy monkeys, we chose terminal moneys (close to death already),

