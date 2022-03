La OTAN no enviará aviones ni tropas a Ucrania: “No queremos ser parte del conflicto”

Bruselas, 4 mar (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) mostraron su acuerdo este viernes por que ningún avión aliado sobrevuele el espacio aéreo de Ucrania ni que entren allí sus tropas, tras la petición de Kiev de que contribuya a imponer una zona de exclusión aérea sobre el país.

El secretario general de la Organización, Jens Stoltenberg, indicó, al término de una reunión extraordinaria de los ministros, que la posibilidad de una zona de exclusión aérea “se mencionó” pero que, “al mismo tiempo, los aliados acordaron que no deberíamos tener aviones de la OTAN operando en el espacio aéreo ucraniano o tropas de la OTAN en el territorio ucraniano”.

#NATO Foreign Ministers & #Finland, #Sweden & the #EU addressed #Russia's brutal invasion of #Ukraine, which the whole world condemns. We call on President Putin to stop this war immediately. He tried to divide us, but NATO is more united, more determined & stronger than ever. pic.twitter.com/c5Up9UKKNz

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 4, 2022