Zelenski exige a Europa que “despierte ya” ante el “terrorismo nuclear” de Rusia

Kiev, 4 mar (EFE).- El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se dirigió hoy a Europa para pedirle que “despierte ya” ante el “terrorismo nuclear” de Rusia, después de que fuerzas rusas atacaran una central nuclear en el sureste del país y provocara con sus proyectiles un incendio.

Indicó que los tanques rusos están equipados con cámaras termográficas para que los soldados sepan adónde disparar y por lo que “se estaban preparando para ello”.

Zelenski se dirigió a todos los ucranianos y europeos, que dijo, conocen perfectamente la palabra “Chernóbil”, en referencia a la mayor catástrofe nuclear de la historia ocurrida el 26 de abril de 1986.

“Rusia quiere repetir esto y lo está repitiendo, pero seis veces más”, dijo, en referencia al número de unidades que hay en la central nuclear de Energodar, en la región de Zaporiyia.

El director general de la planta, Igor Murashov, señaló a su vez que la seguridad de la central nuclear está comprometida, según su mensaje difundido por el Parlamento ucraniano en su cuenta de Telegram.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022