El Palacio de Buckingham devela FOTO del primer retrato oficial del Rey Carlos III

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).- A más de un año de su coronación, el Palacio de Buckingham desveló este martes el primer retrato oficial del monarca Carlos III en la abadía de Westminster, ubicada en las entrañas del centro de Londres, Inglaterra.

El cuadro fue firmado por el artista Jonathan Yeo, quien muestra, en tonos rojizos, al monarca británico vestido con el uniforme de los Guardias Galeses, con el cual fue designado Coronel en 1975, de acuerdo a un comunicado oficial compartido por el mismo pintor.

El retrato cuenta con dos metros y medio de altura y sin un fondo distinguible, donde observa en el centro a Carlos III junto a una mariposa monarca, misma que simboliza su apoyo al medioambiente, así como la transformación de su persona a lo largo de los años.

🎨Today, The King unveiled a new portrait by @RealJonathanYeo at Buckingham Palace.

El artista señaló que, en cuanto al color intenso, este representa algo más moderno y diferente a los retratos del pasado, pues su objetivo principal fue plasmar una monarquía del siglo XXI y, por encima de todo, comunicar la profunda humanidad del sujeto.

“Mi objetivo era también hacer referencia a las tradiciones de los retratos reales, pero de una manera que refleje una monarquía del siglo XXI y, por encima de todo, comunicar la profunda humanidad del sujeto”.

🦋 The artist said of the experience of painting The King:

"When I started this project, His Majesty The King was still His Royal Highness The Prince of Wales, and much like the butterfly I've painted hovering over his shoulder, this portrait has evolved as the subject's role in…

