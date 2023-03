Guía digital busca ayudar a familiares de desaparecidos ante el desdén de autoridades

Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).– Juan Valentín Jiménez desapareció en Irapuato, Guanajuato, el 18 de febrero de 2020 y desde ese día su hermana, Karla Jiménez, integrante de la Organización Hasta Encontrarte, lo ha buscado sin resultados.

Además de la angustia de no encontrar a su hermano, Karla ha tenido que lidiar contra el peso y lentitud de la burocracia. Esto la ha llevado a pensar que hay un desinterés por parte de las autoridades, porque desde hace tres años han hecho poco por intentar encontrar a su familiar.

Ejemplo de lo anterior es que cuando se acude a la Fiscalía para hacer un “chequeo de tu carpeta de investigación, te das cuenta de que no hay ningún avance, que no hicieron nada”.

Recuerda que cuando acudió por primera vez a la Fiscalía para denunciar la desaparición de su familiar, iba tan mal emocionalmente que no se percató de lo revictimizante que fue el trato: “Tú como familiar vas bastante vulnerable, no captas”.

Otra de las situaciones desesperantes a las que se enfrentan familiares de desaparecidos, expone, es cuando las autoridades reciben datos o información que la propia familia investigó, y posteriormente no la incluyen en las carpetas de investigación.

“Yo desde el 2020 he estado pidiendo que presenten a una persona como testigo; esa persona estuvo presente en el momento en el que se llevaron a mi hermano y no lo han hecho”, detalló.

El nulo avance en la carpeta de investigación sobre el hermano de Karla Jiménez —a tres años de su desaparición— es tan sólo uno de los miles de casos similares en nuestro país.

Datos de la Comisión Nacional de Búsqueda revelan que en México existen 111 mil 937 personas desaparecidas (al 27 de Febrero del 2023). Cuando alguien desaparece y se interpone una denuncia, las autoridades deben abrir una carpeta de investigación, un documento que se convierte en pieza clave en el proceso de búsqueda y localización. Sin embargo, las fiscalías estatales no siempre integran correctamente estas carpetas o les dan seguimiento.

Ante este escenario poco alentador para familiares de desaparecidos se creó “No somos expedientes”, una plataforma digital elaborada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh), junto con la desarrolladora VIRK.

LA PLATAFORMA

Esta guía digital ofrece a familiares de desaparecidos información y herramientas legales para dar debido seguimiento a las carpetas de investigación sobre sus seres queridos, pues muchas veces estas familias no cuentan con conocimientos jurídicos o asesoría legal.

La página nosomosexpedientes.mx contiene los siguientes seis apartados: “Reportar y denunciar una desaparición”. “Carpeta de Investigación”. “Diligencias de búsqueda”. “Amparo y su funcionamiento”. “Proceso de Identificación”, y “Acciones internacionales”.

La misma página explica que tanto la información como las herramientas que se ofrecen “de ninguna manera sustituyen” el derecho de las familias a contar con una “asesoría jurídica digna y adecuada” y acompañamiento de un defensor de confianza.

María Luisa Aguilar, coordinadora internacional del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, detalló que las familias encontrarán “de manera cronológica cuales son las acciones inmediatas que tendría que tomar un Ministerio Público en cuanto recibió una denuncia”.

“Las acciones que deberían generarse dentro de los expedientes de las carpetas de investigación para hacer búsqueda de familiares de personas desaparecidas”, sostuvo.

Por su parte, Jesús Peña, Representante Adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos —organismo que acompañó desde un principio la presentación de esta plataforma— consideró que ante “una cifra de 110 mil personas desaparecidas” en México, los organismos de Derechos Humanos, o la misma sociedad civil, a veces no tienen suficiente capacidad para lograr acompañar a este conjunto tan grande de familiares que buscan a un ser querido.

UNA GUÍA “BASTANTE ENTENDIBLE”

A unas semanas de presentarse la plataforma “No somos expedientes”, Karla Jiménez, de la Organización Hasta Encontrarte, dice sentirse agradecida pues ahora sabe cuales son sus “derechos como buscadora” y los de su hermano como persona desaparecida.

Antes yo iba con las autoridades y “les decía que necesitaba ver la carpeta (de investigación) de mi hermano y me decían ‘sí, nada más que tráenos un escrito’ y yo no soy licenciada”. No podía hacer un “escrito de petición” porque tenía que fundamentar con artículos que no conozco, explicó.