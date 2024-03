La UE impone multa a Apple por favorecer a su servicio de música en streaming

Por Kelvin Chan

LONDRES, 4 de marzo (AP).— La Unión Europea (UE) impuso el martes su primera sanción antimonopolio contra Apple y multó a la gigante tecnológica estadounidense con casi dos mil millones de dólares por incumplir las leyes de competencia del bloque al favorecer de forma injusta a su servicio de música en streaming sobre sus rivales.

Apple prohibió que los desarrolladores de aplicaciones “informaran plenamente a los usuarios de iOS sobre servicios de suscripción musical alternativos y más baratos fuera de la app”, indicó la Comisión Europea, el ejecutivo del bloque y principal organismo antimonopolio.

Eso es ilegal, según las normas de competencia de la UE. Apple mantuvo esa práctica durante casi una década, lo que implica que muchos usuarios pagaron “precios significativamente más altos por suscripciones de música en streaming“, afirmó la Comisión.

— EU Competition (@EU_Competition) March 4, 2024