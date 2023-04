Juez vincula a proceso a 5 detenidos por el incendio en estación migratoria de Juárez

Los detenidos son imputados por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones; cuatro de ellos por omisión.

Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo).- Las cinco personas detenidas en días pasados por el incendio al interior del centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, —y donde han muerto 40 personas— han sido vinculadas a proceso.

Luego de que la audiencia inicial fuera aplazada para este martes debido al apego a la ampliación del término constitucional de 144 horas solicitado por la defensa de los imputados, un Juez de control en la ciudad chihauhuense determinó la vinculación a proceso de Daniel “N”, Rodolfo “N”, Gloria “N”, Alan “N” y Jaison “N”.

Los primeros cuatro fueron vinculados por los delitos de homicidio y lesiones, ambos dolosos, como autores materiales por comisión por omisión ante lo ocurrido en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez.

Por el otro lado, Jaison “N”, migrante venezolano detenido, fue vinculado como autor material por acción de los delitos de homicidio y lesiones dolosos.

La FGR añadió que continúa con el resto de las investigaciones sobre las responsabilidades penales de diversos servidores públicos del INM y particulares vinculados con los servicios de seguridad privada contratados.

#FGRInforma | #FGR obtuvo de Juez federal vinculación a proceso de cinco personas imputadas por las que se habían obtenido órdenes de aprehensión, por delitos de homicidio y lesiones dolosas,

relacionadas al incendio de la estación migratoria en #CdJuárez. https://t.co/jJRt3dpfNr pic.twitter.com/JhjD87pDcK — FGR México (@FGRMexico) April 5, 2023

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó la tarde de este lunes que ya van 40 migrantes muertos por el incendio en un centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido la noche del pasado viernes 27 de marzo.

La cifra de víctimas incrementó luego de que se reportara la muerte de un migrante herido que había sido trasladado al Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados (CENIAQ), ubicado en la Ciudad de México.

La dependencia detalló que seis de los lesionados fueron llevados este fin de semana en ambulancias aéreas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Marina (Semar) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al CENIAQ y al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), localizados en la capital del país.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud (SSa) federal y del IMSS, “se tomó la decisión de trasladar a pacientes, derivado de la valoración médica de especialistas del Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados (CENIAQ) del Instituto Nacional de Rehabilitación”.

“Lamentablemente una de las víctimas perdió la vida al llegar al CENIAQ, por lo que al momento se registran 40 personas fallecidas y 27 heridas, de las cuales 23 permanecen hospitalizadas”, anunció la SSPC.

En tanto, la Secretaría de Salud dio a conocer que este lunes continuará el arribo de más víctimas a la Ciudad de México, a fin de que reciban la atención especializada que requieren, dada su condición de salud.

Según una denuncia presentada el miércoles por un abogado que representa a personas involucradas en los hechos, el jefe de la agencia migratoria del estado en donde ocurrió el incendio fue presuntamente informado por teléfono del inicio del fuego y ordenó no liberar a los detenidos.

El funcionario mencionado es el contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, donde está Ciudad Juárez fronteriza con El Paso, Texas. El INM no respondió de forma inmediata a una solicitud de comentarios ni de entrevista con González Guerrero.

El abogado Jorge Vázquez Campbell presentó una denuncia a la que tuvo acceso The Associated Press y en la que consta que el funcionario aludido presuntamente “dio la orden por llamada telefónica para que a las personas migrantes que se encontraban alojadas dentro del lugar en donde inició el fuego no se les abriera la puerta por ningún motivo”.

Herrerías declaró el miércoles que la Fiscalía aún no tenía evidencia de esa llamada. El jueves, según afirmó Rodríguez, también se estaba investigando el por qué de que los colchones se prendan fácilmente. “No debería haber pasado”, indicó.

De lo que no quiso dar detalle o respuesta Rodríguez es sobre si la celda esta cerrada, sobre dónde estaban las llaves para abrirla o de dónde sacaron un encendedor los migrantes. Dijo que todo esos aspectos eran parte de la investigación.

De acuerdo con el abogado Campbell, sus clientes le indicaron que un migrante pidió un cigarro y un encendedor y, justo después, “empezaron a hacer su protesta”.

— Con información de AP