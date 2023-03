Juez da prisión preventiva a 5 detenidos por incendio en estación migrante en Juárez

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

La audiencia será reanudada el próximo 4 de abril, fecha en que se determinará si se les vinculará a proceso; se les imputan los delitos de homicidio y lesiones.

Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).- Las cinco personas detenidas por ser presuntamente responsables del incendio al interior de las instalaciones de un centro de detención de migrantes del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, recibieron prisión preventiva este viernes, y la próxima semana se determinará si son vinculadas a proceso.

Un Juez determinó la medida cautelar para los agentes migratorios Rodolfo “N”, Daniel “N” y Gloria Liliana “N”; así como al guardia de seguridad de la empresa privada Tank Adán “N”, y el migrante venezolano Jeison “N”, quienes fueron detenidos esta semana luego de que ocurriera el incendio donde murieron 39 personas.

Los acusados son imputados por los delitos de homicidio y lesiones. La audiencia, el cual lleva causa penal 216/2023, inició la mañana del día de ayer y será reanudada el próximo martes 4 de abril, momento en el que se definirá si se les vincula a proceso.

Con respecto a los tres agentes del INM, su defensa pidió la ampliación del término constitucional de 144 horas; mientras que el abogado de oficio que defiende al migrante venezolano y al guardia privado también solicitó una ampliación el término.

Un tribunal de México emitió el jueves órdenes de arresto para seis personas en relación con el incendio que mató a 39 migrantes en un centro de detención a principios de esta semana en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, de acuerdo con la Fiscal federal que dirige la investigación.

Sara Irene Herrerías dijo que entre los seis se encuentran tres funcionarios del INM, dos guardias de seguridad privada contratados por la agencia y la persona que presuntamente inició el incendio. Precisó que cinco de ellos ya habían sido detenidos y que enfrentarían cargos de homicidio y lesiones.

La Secretaria federal de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, dijo que 27 migrantes aún siguen hospitalizados, todos ellos en condiciones graves o críticas. Uno ha sido dado de alta, aclaró. Casualmente, el migrante al que se responsabiliza por haber iniciado el fuego solo tuvo heridas menores y ya salió del hospital, presumiblemente bajo custodia de las autoridades.

Rodríguez también se refirió a la empresa de seguridad privada implicada, a la que identificó como Grupo de Seguridad Privada CAMSA. Explicó que tenía un contrato con el Estado para encargarse de la seguridad en centros de migrantes en 23 estados mexicanos. Adelantó que su permiso de operación sería revocado y que enfrentará una multa.

Debería haber habido 48 agentes a cargo de tareas de seguridad en el centros de migrantes del estado de Chihuahua, en el que se desató el fuego, aseguró Rodríguez.

Un video del interior de la instalación mostró que al iniciarse el fuego, los guardias salieron de la sala sin aparentemente hacer ningún intento por sacar a los migrantes de la celda, aunque no hay aún datos que aclaren si tenían o no llaves de las celdas.

Según una denuncia presentada el miércoles por un abogado que representa a personas involucradas en los hechos, el jefe de la agencia migratoria del estado en donde ocurrió el incendio fue presuntamente informado por teléfono del inicio del fuego y ordenó no liberar a los detenidos.

El funcionario mencionado es el contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, donde está Ciudad Juárez fronteriza con El Paso, Texas. El INM no respondió de forma inmediata a una solicitud de comentarios ni de entrevista con González Guerrero.

El abogado Jorge Vázquez Campbell presentó la denuncia a la que tuvo acceso The Associated Press y en la que consta que el funcionario aludido presuntamente “dio la orden por llamada telefónica para que a las personas migrantes que se encontraban alojadas dentro del lugar en donde inició el fuego no se les abriera la puerta por ningún motivo”.

Medios mexicanos han difundido el video de la cámara de seguridad del centro de detención del INM, en el que se videncia cómo los funcionarios del Gobierno mexicano dejaron encerrados a los migrantes en el incendio en Ciudad Juárez, que provocó al menos 39 muertos. Criminales. pic.twitter.com/v47hRE4tuN — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) March 28, 2023

Herrerías declaró el miércoles que la Fiscalía aún no tenía evidencia de esa llamada. El jueves, según afirmó Rodríguez, también se estaba investigando el por qué de que los colchones se prendan fácilmente. “No debería haber pasado”, indicó.

De lo que no quiso dar detalle o respuesta Rodríguez es sobre si la celda esta cerrada, sobre dónde estaban las llaves para abrirla o de dónde sacaron un encendedor los migrantes. Dijo que todo esos aspectos eran parte de la investigación.

De acuerdo con el abogado Campbell, sus clientes le indicaron que un migrante pidió un cigarro y un encendedor y, justo después, “empezaron a hacer su protesta”.

Agregó que eran cinco personas las que protestaban y que habían sido detenidas ese mismo día. “Los oficiales se burlaron de ellos, se irritaron y dos de ellos (migrantes) le prendieron el fuego a un colchón”.

Fue en ese momento cuando, según el abogado, los agentes migratorios avisaron a González Guerrero “y el señor dijo que no se hiciera nada y que por ningún concepto les dejaran salir”.

–Con información de AP.