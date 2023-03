Desde 2013 se alertó que esa estación migratoria era trampa mortal. Nadie hizo nada

Por Itzel Ramírez

Ciudad Juárez, Chihuahua, 30 de marzo (La Verdad de Juárez).- El dormitorio es un cuarto con apenas algunas ventanas y colchonetas en el suelo, una reja cerrada con candado por las noches, rondines de personal armado de seguridad pública y privada, y cámaras de seguridad completan la imagen de la estación migratoria de Ciudad Juárez.

Se trata de una de las 42 estaciones migratorias (30 fijas y 12 provisionales) que administra el Instituto Nacional de Migración (INM) en el país para, en teoría, brindar alojamiento temporal a extranjeros con permanencia irregular en el país, pero que en los hechos funcionan más como cárceles que castigan la migración, como han señalado instancias oficiales y organizaciones de la sociedad civil.

La estación de Ciudad Juárez, donde un incendio ha cobrado la vida hasta ahora de 39 personas, entró en operaciones en 1995 con una capacidad para 60 migrantes, de acuerdo con un informe especial de 2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La permanencia de al menos 83 personas extranjeras (68 hombres y 15 mujeres) al momento del incendio que ocurrió la noche del 27 de marzo exhibe las condiciones de sobrepoblación de un sitio que, a pesar del aumento del flujo migratorio, en 28 años nunca aumentó su tamaño para alojamiento.

Si las autoridades fueron omisas al ingresar a más migrantes de los permitidos, lo han sido también por mantener estas “instalaciones totalitarias” como desde el 2013 se documentó por el Diagnóstico del Instituto Nacional de Migración por el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).

Para Sonja Wolf, coordinadora de la investigación de Insyde, el incendio del pasado lunes muestra el poco interés que ha tenido el INM en mejorar las condiciones de alojamiento en sus instalaciones.

“Los migrantes están no solamente encerrados en los centros, sino también en áreas cerradas con llave, cuando los entrevistamos esa fue justamente una de las preocupaciones porque decían que en el caso de emergencias no había salidas. El Instituto no ha tomado en serio las investigaciones que a lo largo de los años se han presentado, la problemática es conocida”, dijo Wolf en entrevista.