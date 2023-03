No habrá impunidad y se castigará a responsables por tragedia en Juárez, promete AMLO

Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este jueves que por la tarde se ofrecerá una nueva conferencia de prensa para dar a conocer los avances de las investigaciones sobre el incendio que se registró la noche del pasado 27 de marzo en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, el cual ha dejado un saldo de 39 muertos y 27 heridos.

López Obrador reiteró que no habrá impunidad en el caso, ya que se va a castigar a los responsables. Para ello, reveló, habló ayer con Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, quien está a cargo de la investigación pese a la ineficiencia que ha demostrado en los cuatro años que lleva en el cargo.

“Decirles [a víctimas y familiares] que no va a haber impunidad, que se va a castigar a los responsables y hablé con el Fiscal para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia; que actúen con profesionalismo, con absoluta libertad; y que se descarte la impunidad; que no haya impunidad; que haya justicia”, dijo.