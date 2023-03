“Todos esperarán resultado de investigación”: AMLO sobre renuncia de Garduño al INM

El Presidente reiteró que no habrá impunidad en el caso, por lo que la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, ya investiga los hechos.

Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado esta mañana sobre una posible renuncia de Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), luego de la tragedia del pasado 27 de marzo en la que un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, se incendió y dejó un saldo de 39 muertos y 27 heridos.

El Presidente refirió que él y los demás funcionarios se esperarán a las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por el cuestionado Alejandro Gertz Manero, para adjudicar responsabilidades.

“Todos van a esperar el resultado de la investigación, como corresponde, va a ser la Fiscalía la que va a iniciar procesos judiciales correspondientes”, respondió el mandatario al ser cuestionado sobre la posible renuncia de Garduño.

Asimismo, el mandatario adelantó que habrá un conferencia de prensa a las 15:00 horas, donde se informará sobre “el castigo a presuntos responsables de estos lamentables hechos”.

“Decirles que no va a haber impunidad, que se va a castigar a los responsables y hablé con el Fiscal para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia, que actúen con profesionalismo, con absoluta libertad y que se descarte la impunidad, que no haya impunidad, que haya justicia”, dijo.

López Obrador no quiso dar más detalles sobre las investigaciones ni las órdenes de aprehensión ya que “no quiere” dar a conocer datos o presunto hechos, “todo lo que está saliendo de las investigaciones y que no se vaya utilizar esto para que los responsables puedan acudir a amparos y protegerse, estar adelantando información nosotros”.

LA TRAGEDIA

El incendio que mató a por lo menos 39 migrantes en una estancia del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juarez, Chihuahua, el pasado lunes 27 de marzo en la noche, ocurrió en un momento en que Estados Unidos y México están siendo presionados para hacer frente al número extraordinario de personas que huyen de sus patrias.

El incendio comenzó en una zona de dormitorios donde estaban alojados 68 hombres, según el INM. La agencia migratoria condenó los hechos que provocaron el fuego pero no explicó cómo se actuó ante la emergencia ni por qué no se evacuó a las personas.

En un video que circuló en redes se observa que dos personas en uniforme entran corriendo en el encuadre de la cámara y al menos un migrante aparece junto a la puerta metálica tras las rejas. Ninguno de los agentes se acerca a las celdas para abrirlas sino que huyen mientras todo se llena de humo.

Esta tarde, Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la FGR, detalló que alrededor de las 8:30 horas del día lunes, algunos migrantes juntaron colchonetas y las apilaron y minutos después les prendieron fuego.

Explicó que luego que se inició el fuego, “ninguno de los servidores públicos ni de los policías de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro dentro. Momentos después llegaron al lugar bomberos, Protección Civil, elementos de la Guardia Nacional”.

La Fiscal Especial detalló que, según los testimonios, migrantes dentro del lugar tenían el temor de ser deportados y un grupo pequeño comenzó a apilar colchones para prender el fuego, aunque les faltan tomar declaraciones a los heridos.

México ha expandido su red de decenas de centros de detención mientras colabora con Estados Unidos para limitar la movilidad de solicitantes de asilo que atraviesan su territorio para dirigirse a la frontera sur de Estados Unidos, incluyendo a Ciudad Juárez, en donde las autoridades dicen que los migrantes incendiaron colchonetas el lunes en un centro de detención después de enterarse de que serían deportados.