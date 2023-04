Solalinde propone a AMLO sustituir al INM por la Coordinación Nacional de Migrantes

Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo).- El padre Alejandro Solalinde presentó esta tarde al Presidente Andrés Manuel López Obrador la propuesta de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (CONMÉXICO), la cual pretende sustituir al actual Instituto Nacional de Migración (INM).

Al salir de la reunión que sostuvo el padre Solalinde con el Presidente López Obrador en Palacio Nacional, explicó que se está afinando con el Gobierno mexicano un proyecto que pretende crear una instancia federal que sustituya al actual INM, el cual, además, no habría ningún mando militar a cargo de la política migratoria.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Solalinde, quien también es director del Albergue para migrantes “Hermanos en el Camino”, adelantó que posiblemente Francisco Garduño, actual titular del INM, no formará parte de la CONMÉXICO, aunque aceptó que dicha decisión no le corresponde.

“Yo creo que no, pero no me toca a mí decirlo. La estructura del INM ya cumplió con su misión y también cumplió con su ciclo desde Salinas de Gortari”, comentó.