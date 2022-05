“Sería bueno que DiCaprio mantuviera la boca cerrada” sobre la Amazonía: Bolsonaro

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha asegurado este martes que lo “mejor” sería que el actor Leonardo DiCaprio “mantuviera la boca cerrada en vez de decir tonterías”, en referencia a las críticas que lanzó hace unos días por los altos índices de deforestación de la Amazonía.

La arremetida de Bolsonaro se da pocos días después de que DiCaprio agradeciera a “los héroes de la democracia en Brasil que están ayudando a los jóvenes a registrarse para votar” en las próximas elecciones de octubre. “Lo que sucede allí es importante para todos nosotros”, enfatizó.

– Thanks for your support, Leo! It's really important to have every Brazilian voting in the coming elections. Our people will decide if they want to keep our sovereignty on the Amazon or to be ruled by crooks who serve foreign special interest. Good job in The Revenant! 👍 https://t.co/kg3b6rmPCw

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 29, 2022