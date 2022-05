AMLO anuncia gira para promover el autoconsumo; será cuando regrese de Centroamérica

El Presidente adelantó que la campaña se llevará cuando regrese de su gira por países centroamericanos y Caribe. Visitará los países de El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Cuba.

Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó en su conferencia diaria matutina que una vez que regrese de su gira por Centroamérica y el Caribe, el Gobierno pondrá en marcha una campaña para producir el autoconsumo.

“Si producimos más, si tenemos más oferta, vamos a poder controlar el incremento de los precios. […] Hay quienes todavía piensan que en un mundo globalizado no hay que producir lo que se consume, que se puede comprar afuera lo que se necesita […] en el caso de los energéticos: que se podía vender petróleo crudo y comprar gasolina, es como vender naranja y comprar jugo de naranja”, ejemplificó el Presidente.

López Obrador señaló de igual manera que el plan de autosuficiencia es para que el país esté protegido ante situaciones externas, como ahora ocurre con el conflicto en Ucrania. “Si somos autosuficientes, estamos protegidos y esto no sólo pensando en la economía nacional, no sólo en la producción de mercado, no sólo para producir en el país, también durante mucho tiempo ha jugado un papel fundamental la producción de autoconsumo, que en el campo se siembre para comer”.

“Ahora regresando del viaje que tengo en Centroamérica y el Caribe voy a recorrer el país porque me voy a reunir con agrónomos, con extensionistas que tenemos en todo el país para que echemos a andar toda una campaña para producir el autoconsumo: a sembrar maíz, frijol, lo básico”, añadió.

El próximo jueves 5 de mayo, el Presidente saldrá por tercera vez del país en lo que va de su sexenio, pues emprenderá una pequeña gira por Centroamérica y el Caribe. Visitará los países de El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Cuba, donde según están estipulados 21 eventos públicos.

A la gira lo acompañará Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de Defensa Nacional (Sedena) y José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina (Semar).

Asimismo, Beatriz Gutiérrez Müller se unirá a López Obrador en la gira luego del compromiso que tiene el 5 de mayo en la Casa Blanca, en Washington, junto a Jill Biden, con motivo de la tradicional celebración mexicana en la residencia oficial estadounidense.