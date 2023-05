“Prefiero no ser nada y no participar en nada antes que traicionar a AMLO”: Monreal

Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).- Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, aseguró que nunca traicionaría al Presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien tuvo un “afortunado” reencuentro el viernes pasado, después de dos años de no haberlo visto.

“Como fundador y militante de Morena nunca voy a traicionar al Presidente, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Prefiero no ser nada, prefiero no participar en nada, antes de traicionar al Presidente, a quien reconozco y con quien he caminado una travesía de 26 años”, afirmó el legislador.