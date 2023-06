¡Se va al Mundial! Paola Morán gana la plata en EU y hace marca histórica para México

Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).- La deportista mexicana Paola Morán consiguió la medalla de plata del Music City Track Carnival de Nashville, Estados Unidos, al lograr un resultado histórico para el país, con la segunda mejor marca del encuentro de atletismo.

La joven tapatía finalizó la prueba de los 400 metros con un tiempo de 50.85 segundos, detrás de la norteamericana Alexis Holmes, quien obtuvo el primer lugar de la prueba con 50.58.

“No siempre existe la confianza en mi misma. A veces siento que la presión es demasiada , que mis piernas se sienten débiles o mi mente se paraliza por los nervios. Todos sentimientos humanos, pero está bien, porque me acuerdo que no estoy sola y no sólo dependo de mi misma. Que cuando me sienta débil o cansada , Dios me da fuerza y valentía para seguir. Y así he presenciado como a veces en mis peores días, salen mis mejores carreras”, compartió Morán en su cuenta de Instagram.