Filadelfia: Reportan segundo tiroteo del 4 de julio; policías habrían sido baleados

Ciudad de México/Chicago, 4 de julio (SinEmbargo/AP).– Un nuevo tiroteo se registró la noche de este lunes en Estados Unidos: ahora, el sitio fue la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, donde supuestamente un tirador hirió al menos a dos policías, en lo que seguía el segundo acto de este tipo durante los festejos del Día de la Independencia en aquel país.

De acuerdo con la sede local en Pensilvania de Fox News, las autoridades señalaron que uno de los policías sufrió de una herida por rozamiento de bala en la cabeza y el otro oficial fue baleado en el hombro derecho. Ambos se encuentran en estado estable, pero no han identificado aún al posible tirador o cuántos agresores serían.

Crowd running away from the shooting during the Parkway Fireworks in Philly.

The vast majority of Americans on the left and right- including gun owners support gun safety. Americans aren't divided on this it's 100 senators. We need to demand they act.

pic.twitter.com/IIjjoacyp3

— David Hogg ☮️ (@davidhogg111) July 5, 2022