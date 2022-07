VIDEOS: Hay 5 muertos y 19 heridos por tiroteo en desfile del 4 de julio en Chicago

Chicago, 4 de julio (AP) — Al menos cinco personas murieron y 19 fueron trasladadas a hospitales después de un tiroteo en un desfile del 4 de julio en un suburbio de Chicago, informó la policía, que sigue en busca del agresor.

El diario Chicago Sun-Times publicó que el desfile comenzó alrededor de las 10:00 horas, pero se detuvo repentinamente 10 minutos después, cuando se escucharon disparos. Un reportero del Sun-Times vio mantas colocadas sobre tres cuerpos ensangrentados. Varios testigos dijeron al periódico que escucharon disparos.

Cientos de asistentes, algunos visiblemente ensangrentados, huyeron del desfile, dejando atrás sillas, coches de niños y cobijas.

“Que todo el mundo se disperse, por favor. No es seguro estar aquí”, pidió la policía a los presentes.

La policía de Highland Park indicó en un comunicado emitido el lunes por la mañana que cinco personas murieron y 19 fueron trasladadas a hospitales. De momento no queda claro si los cinco muertos fueron contabilizados entre las personas hospitalizadas.

La policía subrayó que las autoridades siguen buscando al sospechoso.

Un video grabado por un periodista del Sun-Times tras los disparos muestra a una banda en una carro alegórico que sigue tocando mientras la gente pasa corriendo y gritando. Una fotografía publicada en las redes sociales parece mostrar charcos de sangre cerca de sillas volcadas en el centro de Highland Park.

Gina Troiani y su hijo estaban en fila con su clase de la guardería, listos para entrar en la ruta del desfile, cuando ella escuchó un fuerte sonido que creyó que eran fuegos artificiales, hasta que escuchó a la gente gritar sobre un tirador.

“Empezamos a correr en dirección contraria”, comentó a The Associated Press.

Su hijo, de cinco años, iba en su bicicleta decorada con cintas rojas y azules rizadas. Él y otros niños del grupo sostenían pequeñas banderas estadounidenses. Las autoridades municipales señalaron en su sitio web que las festividades iban a incluir un desfile de bicicletas y mascotas para niños.

Troiani dijo que empujó la bicicleta de su hijo, corriendo por el barrio para volver a su auto.

En un video que Troiani grabó con su teléfono, algunos de los niños se asustan visiblemente al oír el fuerte ruido y luego se apartan a un lado de la calle al tiempo que suena una sirena.

“Fue una especie de caos”, comentó. “Hubo gente que se separó de sus familias, buscándolas. Otros simplemente soltaron lo que traían, tomaron a sus hijos y empezaron a correr”.

El Gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, dijo en un tuit que está “supervisando de cerca la situación en Highland Park” y que la policía estatal de Illinois está brindando ayuda. La policía estatal detalló en un correo electrónico que estaba ayudando en la respuesta a un tirador activo reportado alrededor de las 10:24 horas.

La oficina del jefe policial del Condado Lake informó vía Twitter que presta ayuda a la Policía de Highland Park “con un tiroteo en el área de la ruta del desfile del Día de la Independencia”.

My staff and I are closely monitoring the situation in Highland Park. State police are on the scene and we have made all state resources available to the community. We will continue working with local officials to help those affected.

— Governor JB Pritzker (@GovPritzker) July 4, 2022